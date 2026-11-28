Oramai da diversi anni fa parte del patrimonio culturale delle scuole la locuzione “documenti strategici”. Per il triennio 2025-28 con la nota prot. n. 66850 del 29.10.2025 (per l’a.s. 2025-26) e la nota prot. n. 188974 del 22 ottobre 2026 (per l’a.s. 2026-27) il MIM ha ulteriormente richiamato l’attenzione delle scuole sulla tempistica per la loro compilazione ed eventuale aggiornamento. Le scuole avranno tempo per compilare, aggiornare e pubblicare tali documenti fino alla data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2027/28. I Documenti strategici di seguito indicati devono essere visti e servire per disegnare l’identità, indirizzare la progettazione e produrre un reale miglioramento della singola scuola e del sistema scolastico complessivo.

Il sistema di valutazione si sviluppa attraverso alcuni passaggi fondamentali:

PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa): documento fondamentale che definisce l’identità culturale, progettuale, curricolare ed extracurricolare della scuola; Autovalutazione: elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione)

attraverso cui ogni scuola analizza il proprio servizio, indaga il contesto, misura e monitora sia i processi che i risultati degli apprendimenti. Pianificazione del miglioramento: attraverso la redazione del PdM (Piano di Miglioramento) che muovendo dalle criticità emerse nell’autovalutazione, operata dai Nuclei Interni di Valutazione (NIV) e rilevate (nel RAV), si prevede il loro superamento e quindi il raggiungimento di obiettivi specifici di miglioramento; Valutazione esterna attraverso i Nuclei Esterni di Valutazione (NEV): il processo attivato è soggetto sia ad una valutazione diretta che effettuano i NEV con visite alle scuole (anche a campione per verificare i processi messi in atto) che i modo indiretto attraverso il processo di valutazione del DS che consente verificarne sia gli adempimenti formali ma anche la capacità di promuovere il miglioramento e l’innovazione; Rendicontazione sociale di fine periodo (triennale) che consente alle scuole di diffondere i risultati raggiunti nel contesto, ed a vantaggio, della comunità sociale di riferimento in un’ottica di trasparenza.

La necessità di un sistema di misurazione dei risultati delle scuole (come per la altre amministrazioni) affonda le sue radici già nella L. n. 53/2003 e nel successivo D.Lgs. 286/2004 con cui viene istituito formalmente un primo modello di Servizio Nazionale di Valutazione ( SVN).

Intorno ai documenti strategici ed alla valutazione delle Istituzioni scolastiche troviamo i soggetti presenti a scuola (spesso organizzati in gruppi di lavoro) impegnati nella loro elaborazione, monitoraggio ed analisi dei risultati raggiunti. Indubbiamente il SNV, ed i documenti dallo stesso previsti, hanno consentito una trasformazione culturale per giungere, dalla visione della scuola come fatto burocratico, ad una cultura della “misurazione” delle sue azioni. Trasformazione spinta anche dall’avvento dell’autonomia scolastica (L. n. 59/1997 e successivo DPR 275/1999). Ma è con l’art. 2 del DL n. 225/2010 che si ha la vera nascita del SNV anche se all’attuale struttura si arriverà con il DPR n. 80 del 28.03.2013 anche per assolvere gli impegni presi con l’UE in riferimento alla programmazione dei fondi strutturali. Il decreto consente la creazione di una struttura coordinata di valutazione interna ed esterna, come sopra descritta, ed entra pienamente a regime dall’a.s. 2014-15.

L’INVALSI, quale pilastro del sistema di valutazione, ha il compito di avviare indagini periodiche e sistematiche sugli apprendimenti degli studenti a livello nazionale nella prospettiva di separate la valutazione delle singole competenze degli studenti dalla valutazione strutturale delle istituzioni scolastiche e quindi dell’intero sistema di istruzione, misurandone, comunque, l’impatto sui risultati degli alunni.

Scopo del sistema è, quindi, quello di valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione e formazione per migliorare la qualità della sua offerta formativa e soprattutto ridurre sia le diseguaglianze territoriali che la dispersione scolastica

Un supporto pensato per chi gestisce la scuola

Questo è solo uno dei temi affrontati all’interno del Piano SOS DS, che ha l’obiettivo di accompagnare dirigenti scolastici, collaboratori del dirigente, figure di sistema, docenti con incarichi organizzativi e aspiranti dirigenti scolastici nella gestione concreta delle attività che scandiscono l’intero anno scolastico.

Il percorso unisce videolezioni in modalità asincrona, guide operative, modelli pronti all’uso e la possibilità di confrontarsi con dirigenti scolastici esperti per affrontare situazioni reali. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento costante per orientarsi tra adempimenti, responsabilità e decisioni quotidiane.

Il Piano Sos Ds: come funziona

Il Piano SOS DS è disponibile al costo di 290 euro e offre un accompagnamento continuativo durante l’anno scolastico. Il piano raccoglie oltre 40 lezioni, 30 guide e modelli editabili per accompagnare dirigenti scolastici e staff durante l’anno.

Ti interessa un tema specifico?

Le lezioni del piano SOS DS sono disponibili anche singolarmente. Scegli l’argomento che ti interessa e acquista solo la lezione di cui hai bisogno.

Per chi è chiamato ogni giorno a gestire responsabilità organizzative, amministrative e didattiche, poter contare su un supporto strutturato significa affrontare gli adempimenti con maggiore consapevolezza, organizzare il lavoro in modo più efficace e ridurre il rischio di criticità, grazie a strumenti concreti costruiti sull’esperienza diretta di dirigenti scolastici.