Il Governo sta tagliando le pensioni? Niente di più falso. A dirlo la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato oggi, 27 novembre, sul suo profilo X.

“Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla. Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla”, ha scritto.

La questione riguarda ovviamente anche i tantissimi pensionati del mondo della scuola. “Nessuna pensione è stata tagliata. Dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno. Ad esempio, una pensione da 1200 euro al mese aumenterà di 38 euro, una da 2mila di 64, ecc”.

“La nostra priorità è chiara. Chi ha meno va protetto di più. Chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela”, ha concluso.

Facciamo chiarezza. A chi ci accusa che stiamo tagliando le pensioni, rispondiamo coi fatti. Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla. Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 27, 2026

L’età di pensionamento

Oggi più che mai, come abbiamo scritto, uno dei punti molto sentiti dal personale scolastico è quello relativo all’età di pensionamento: tanti insegnanti si sentono stanchi, stressati e desidererebbero uscire prima dei canonici 67 anni, che entro il 2028 diventeranno quasi 67 anni mezzo. I margini per ottenere un anticipo di pensionamento per la categoria a livello legislativo vi sarebbero: nella stessa Legge di Bilancio di fine anno, c’è infatti un “tesoretto” di 850 milioni dedicato alla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, sul quale il dibattito rimane ancora ancora aperto in chiave di emendamenti.

E nel dibattito figura quasi sempre la Lega, che spinge per reintrodurre, attraverso una serie di emendamenti presentati ed ora al vaglio delle commissioni di competenza, l’uscita dal lavoro anticipata a 64 anni.

La scuola chiede l’anticipo pensionistico senza penalità

Nel comparto scolastico cresce, intanto, il “partito” di coloro che chiedono una forma di anticipo pensionistico, motivando l’eventuale deroga con l’alto numero di casi di burnout tra i docenti e Ata over 60.

“Sappiamo che il nostro lavoro è usurante, anche se molti pensano che non lo sia – ha detto di recente Elvira Serafini, leader del sindacato Snals, alla Tecnica della Scuola -, parlo di tutto il personale, perché avere il contatto con della scuola dell’infanzia, con i bambini piccolini o la scuola elementare e non è da meno anche il lavoro che viene fatto per le scuole di primo e di secondo grado, è un lavoro di attenzione continua, anche del personale ATA che lavora fuori dell’aula. È una considerazione a tutto campo. E noi lavoriamo su questo”.