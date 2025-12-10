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Aggiornato il 11.12.2025
alle 17:14

Educazione Finanziaria nelle Nuove Indicazioni Nazionali. Il 14 gennaio 2026 nuova puntata di “Educazione civica in diretta”

Daniele Di Frangia
Indice
Educazione finanziaria: le nuove frontiere dell’educazione civica, la diretta del 14 gennaio 2026
Come partecipare
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Oggi, 10 dicembre 2025, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo.

Tra le indicazioni presenti nel documento, spazio all’Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale: La cultura finanziaria è integrata nell’insegnamento dell’Educazione Civica, fornendo agli studenti conoscenze e competenze adeguate per scelte economiche ponderate e contesti pratici per le discipline STEM e la matematica. Ecco cosa si legge nelle Indicazioni:

“La crescente complessità del sistema finanziario, l’affermarsi degli strumenti della finanza digitale, la maggiore frammentarietà del mercato del lavoro richiedono conoscenze e competenze adeguate a compiere scelte ponderate nella sfera economico finanziaria di ciascuno. Nella scuola la cultura finanziaria contribuisce a colmare il divario conoscitivo ed esperienziale che spesso segna la realtà socio-economica dei giovani, in un’ottica di formazione integrata e inclusiva. L’educazione finanziaria nelle scuole è parte integrante dell’insegnamento dell’educazione civica che ne valorizza gli ambiti di cittadinanza economica e può costituire anche un veicolo di realtà per le discipline STEM e la matematica in particolare, arricchendo questa disciplina di collegamenti con l’attualità e spunti pratici”.

“La matematica rappresenta non solo un insieme di contenuti e procedure, ma anche una forma di pensiero che abitua gli alunni a osservare, descrivere e interpretare la realtà in modo razionale, critico e consapevole. In questo contesto, essa svolge un ruolo fondamentale nella costruzione delle prime competenze di educazione finanziaria, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte economiche informate e responsabili. Le linee guida per l’educazione civica promosse a livello nazionale sottolineano l’importanza di iniziare precocemente a formare cittadini consapevoli del valore del denaro, della gestione delle risorse, della pianificazione e della responsabilità economica”.

Educazione finanziaria: le nuove frontiere dell’educazione civica, la diretta del 14 gennaio 2026

Di Educazione Finanziaria e di tutti gli aspetti collegati all’Educazione Civica parleremo il 14 gennaio 2026 (ore 11.00-12.00) con ospiti:

Simone Siliani: direttore dalla fondazione Finanza Etica che ha come obiettivo lo studio e la promozione della cultura di una economia equa e sostenibile.

Elio Silva, giornalista economico, già caporedattore del quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’. 

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

COMPILA IL FORM

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a info@tecnicadellascuola.it, inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.

Educazione civicaeducazione finanziariaNuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

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