Educazione Finanziaria nelle Nuove Indicazioni Nazionali. Il 14 gennaio 2026 nuova puntata di “Educazione civica in diretta”

Oggi, 10 dicembre 2025, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo.

Tra le indicazioni presenti nel documento, spazio all’Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale: La cultura finanziaria è integrata nell’insegnamento dell’Educazione Civica, fornendo agli studenti conoscenze e competenze adeguate per scelte economiche ponderate e contesti pratici per le discipline STEM e la matematica. Ecco cosa si legge nelle Indicazioni:

“La crescente complessità del sistema finanziario, l’affermarsi degli strumenti della finanza digitale, la maggiore frammentarietà del mercato del lavoro richiedono conoscenze e competenze adeguate a compiere scelte ponderate nella sfera economico finanziaria di ciascuno. Nella scuola la cultura finanziaria contribuisce a colmare il divario conoscitivo ed esperienziale che spesso segna la realtà socio-economica dei giovani, in un’ottica di formazione integrata e inclusiva. L’educazione finanziaria nelle scuole è parte integrante dell’insegnamento dell’educazione civica che ne valorizza gli ambiti di cittadinanza economica e può costituire anche un veicolo di realtà per le discipline STEM e la matematica in particolare, arricchendo questa disciplina di collegamenti con l’attualità e spunti pratici”.

“La matematica rappresenta non solo un insieme di contenuti e procedure, ma anche una forma di pensiero che abitua gli alunni a osservare, descrivere e interpretare la realtà in modo razionale, critico e consapevole. In questo contesto, essa svolge un ruolo fondamentale nella costruzione delle prime competenze di educazione finanziaria, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte economiche informate e responsabili. Le linee guida per l’educazione civica promosse a livello nazionale sottolineano l’importanza di iniziare precocemente a formare cittadini consapevoli del valore del denaro, della gestione delle risorse, della pianificazione e della responsabilità economica”.

Educazione finanziaria: le nuove frontiere dell’educazione civica, la diretta del 14 gennaio 2026

Di Educazione Finanziaria e di tutti gli aspetti collegati all’Educazione Civica parleremo il 14 gennaio 2026 (ore 11.00-12.00) con ospiti:

Simone Siliani: direttore dalla fondazione Finanza Etica che ha come obiettivo lo studio e la promozione della cultura di una economia equa e sostenibile.

Elio Silva, giornalista economico, già caporedattore del quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’.

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a info@tecnicadellascuola.it, inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.