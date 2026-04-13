Educazione alla salute: il benessere degli studenti nasce da cibo e riposo – Educazione Civica in diretta ore 11

Il sonno è essenziale per gli adolescenti perché svolge un ruolo importante nel loro sviluppo fisico e mentale. La maggior parte degli adolescenti dovrebbe dormire tra le 8 e le 10 ore a notte. Sfortunatamente, le ricerche indicano che molti adolescenti dormono molto meno di quanto abbiano bisogno. Secondo gli esperti i bambini dai 6 ai 12 anni dovrebbero dormire dalle 9 alle 12 ore, gli adolescenti dai 13 ai 18 anni dalle 8 alle 10 ore e gli adulti dai 18 anni in su 7 ore o più.

Il sonno è vitale per le persone di qualsiasi età. Ma soprattutto negli adolescenti, un profondo sviluppo mentale, fisico, sociale ed emotivo richiede un sonno di qualità. Il sonno beneficia il cervello e promuove l’attenzione, la memoria e il pensiero analitico. Rende il pensiero più acuto, riconoscendo le informazioni più importanti per consolidare l’apprendimento. Il sonno facilita anche un pensiero espansivo che può stimolare la creatività. Che si tratti di studiare per un test, imparare a suonare uno strumento o acquisire competenze lavorative, il sonno è essenziale per gli adolescenti.

Salute emotiva

La maggior parte delle persone ha sperimentato come la mancanza di sonno possa influenzare l’umore, causando irritabilità e reazioni emotive esagerate. Nel tempo, le conseguenze possono essere ancora più gravi per gli adolescenti che si stanno adattando a una maggiore indipendenza, responsabilità e nuove relazioni sociali

Salute Fisica e Sviluppo

Il sonno contribuisce al funzionamento efficace di praticamente ogni sistema del corpo. Potenzia il sistema immunitario, aiuta a regolare gli ormoni e consente il recupero di muscoli e tessuti. Durante l’adolescenza avviene un notevole sviluppo fisico, che può essere negativamente influenzato da una mancanza di sonno. Ad esempio, i ricercatori hanno scoperto che gli adolescenti che non riescono a dormire a sufficienza presentano un profilo metabolico preoccupante valutato attraverso la pressione sanguigna, i livelli di colesterolo e altri fattori. Questi risultati possono metterli a maggior rischio di diabete e problemi cardiovascolari a lungo termine.

Incidenti e infortuni

Il sonno insufficiente negli adolescenti può renderli inclini a infortuni accidentali e persino alla morte. Di particolare preoccupazione è l’aumento del rischio di incidenti a causa della guida sonnolenta. Gli studi hanno dimostrato che la privazione del sonno può ridurre i tempi di reazione con un effetto simile a quello di un consumo significativo di alcol. Negli adolescenti, l’impatto della guida sonnolenta può essere amplificato da una mancanza di esperienza di guida e da un tasso più elevato di guida distratta.

Programma di sonno ritardato e orari di inizio della scuola

Gli adolescenti sviluppano una forte tendenza a essere “animali notturni”, rimanendo svegli più tardi la notte e dormendo più a lungo al mattino. Gli esperti credono che questo sia un impulso biologico a doppio senso che influisce sul ritmo circadiano e sul ciclo sonno-veglia degli adolescenti.

In primo luogo, gli adolescenti hanno un bisogno di sonno che si accumula più lentamente, il che significa che non iniziano a sentirsi stanchi fino a tardi nella serata. In secondo luogo, il corpo inizia a produrre melatonina più tardi nella giornata, che è l’ormone che aiuta a promuovere il sonno.

Se fossero lasciati dormire secondo il proprio programma, molti adolescenti dormirebbero otto ore o più per notte, dormendo dalle 11 di sera o mezzanotte fino alle 8 o 9 del mattino, ma gli orari di inizio della scuola nella maggior parte dei distretti scolastici costringono gli adolescenti a svegliarsi molto prima al mattino. A causa del ritardo biologico nel loro ciclo sonno-veglia, molti adolescenti semplicemente non riescono ad addormentarsi abbastanza presto per ottenere otto o più ore di sonno e arrivare comunque a scuola in orario.

Con il sonno ridotto nei giorni feriali, gli adolescenti possono cercare di recuperare dormendo di più nel fine settimana, ma questo può esacerbare il loro programma di sonno ritardato e il riposo notturno incoerente.

Uso di dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici come telefoni cellulari e tablet sono onnipresenti, e la ricerca ha trovato che l’89% o più di adolescenti tiene almeno un dispositivo nella propria camera da letto di notte.

Il tempo trascorso davanti allo schermo fino a tarda sera può contribuire a problemi di sonno. Usare questi dispositivi può essere stimolante, e le notifiche in arrivo possono interrompere il sonno. Le evidenze indicano anche una produzione di melatonina soppressa a causa dell’esposizione alla luce degli smartphone.

Come possono gli adolescenti migliorare il sonno?

I giovani che hanno problemi di sonno dovrebbero iniziare a parlare con il loro medico riguardo a quante ore di sonno stanno ottenendo e come questo influisce sulla loro vita quotidiana. Il loro medico può lavorare per identificare eventuali cause sottostanti e creare il trattamento più appropriato e personalizzato.

Un passo benefico è che gli adolescenti rivedano e migliorino la loro igiene del sonno, che include l’ambiente e le abitudini del sonno. Alcuni consigli per un sonno sano che possono aiutare in questo processo includono:

Programmare otto ore di sonno nel programma quotidiano e mantenere lo stesso orario sia nei giorni feriali sia nei fine settimana.

Creare una routine pre-sonno coerente per aiutare a rilassarsi e addormentarsi rapidamente;

Evitare la caffeina e le bevande energetiche, specialmente nel pomeriggio e nella sera;

Mettere via i dispositivi elettronici per almeno mezz’ora prima di andare a letto e tenerli in modalità silenziosa per evitare di controllarli durante la notte;

Preparare il letto con un materasso di supporto che sia il migliore, non dimenticando di portare il miglior cuscino;

Mantenere la camera da letto fresca, buia e silenziosa.

Come possono i genitori aiutare gli adolescenti a dormire meglio?

Per molti genitori, un primo passo è chiedere ai propri figli adolescenti del loro sonno. Incoraggiare gli adolescenti a vedere un medico mentre si lavora con loro per apportare graduali miglioramenti all’igiene del sonno. Alcune ricerche hanno trovato che gli adolescenti i cui genitori stabiliscono un orario di sonno fisso dormono di più e hanno meno sonnolenza diurna.

Un’altra strada è quella di sostenere orari di inizio scuola più tardi con il proprio distretto scolastico locale. Diversi distretti hanno ritardato gli orari di inizio della scuola e hanno visto benefici come l’aumento della partecipazione, il miglioramento delle performance accademiche e il minor numero di incidenti stradali che coinvolgono studenti.

I genitori possono anche lavorare con i loro adolescenti per evitare di sovraccaricarli e bilanciare gli impegni che possono generare stress con il mantenimento di un adeguato tempo per il sonno.

13 aprile: educazione civica in diretta

Di tutto questo discuteremo oggi, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, nella lezione di educazione civica dedicata proprio all’educazione alla salute.

Saranno con noi due ospiti: Giorgio Calabrese, specializzato in Scienza dell’Alimentazione, docente di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria e presso l’Università di Torino e di Messina e Pierluigi Innocenti che da anni si occupa di Medicina del Sonno, sia a livello clinico che diagnostico (Polisonnografia, poligrafia cardiorespiratoria, actigrafia). Ha contribuito all’organizzazione, nonchè relatore, di numerosi convegni sulla Medicina del Sonno, tra i fondatori di ASSIREM (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno)..

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a info@tecnicadellascuola.it, inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.