Educazione finanziaria sarà insegnata nell’ambito dell’Educazione civica – le dirette della Tecnica della Scuola

L’Educazione finanziaria sarà inserita nell’insegnamento dell’Educazione civica. Lo ha approvato il Consiglio dei Ministri all’interno del disegno di legge Competitività, con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese, acquisendo competenze in temi quali la finanza, il risparmio e l’investimento. Il ddl prevede forme di cooperazione tra soggetti istituzionali e soggetti portatori di interessi economici.

Le linee guida per lo studio dell’Educazione finanziaria nelle scuole saranno definite dal ministero dell’Istruzione e del Merito, d’intesa con la Banca d’Italia e la Consob. Tutte queste componenti sottoscriveranno accordi per promuovere la cultura finanziaria, nel rispetto dell’autonomia scolastica.

Le iniziative della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, nell’ambito delle 33 ore di attività didattica dedicate all’Educazione civica, a partire da gennaio 2022, ha promosso nelle scuole di primo e secondo ciclo una serie di eventi on line gratuiti e interattivi riguardanti la Costituzione in relazione ad alcune Giornate mondiali o nazionali. La testata vuole essere di supporto alle istituzioni scolastiche nel favorire “comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, a diritti e doveri, alle regole di convivenza, ma anche alle sfide del presente e dell’immediato futuro”.

L’iniziativa senza scopi di lucro, organizzata e promossa dalla Tecnica delle Scuola, ha infatti l’obiettivo di promuovere presso le classi le tematiche relative all’educazione civica con un focus strettamente legato alla Costituzione della nostra Repubblica. Ogni appuntamento sarà cioè esplorato alla luce dei principi costituzionali, con riferimento a precisi articoli della nostra Carta.

I prossimi appuntamenti

L’incontro di venerdì 21 aprile (ore 10,30) “Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile” sarà incentrato sugli articoli 9 e 41 della Costituzione e vedrà ospiti il presidente nazionale del WWF Luciano Di Tizio, l’esperta di Legambiente Vanda Bonardo e il presidente dell’istituto di vulcanologia di Catania Stefano Branca. Obiettivo della diretta è l’ecosistema e mettere in guardia i giovani sulle problematiche e i rischi che il nostro pianeta vive per colpa di comportamenti poco responsabili e lanciare dei modelli di scuola sostenibile. Cosa possono fare i giovani di oggi per salvaguardare la Terra e per far sì che le future generazioni non abbiano ripercussioni causate da quelle attuali?

L’incontro di mercoledì 3 maggio “Giornata mondiale della libertà di stampa” sarà incentrato sull’articolo 21 della Costituzione ed è in fase di preparazione. Si parlerà della libertà individuale, dei diritti dell’uomo e in particolare della libertà di stampa nel nostro Paese, confrontandolo con quello di altre Nazioni. La libertà di stampa è un diritto che ogni Stato dovrebbe garantire agli organi d’informazione (giornali, radio, televisioni, internet) in modo da assicurare ai cittadini ed alle loro associazioni l’esistenza della libertà di parola e della stampa libera.

Come seguire gli eventi?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.