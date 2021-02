Educazione motoria e favole, la didattica delle storie per bambini

Fare educazione motoria attraverso le favole è una strategia di lavoro particolarmente efficace con i bambini dell’infanzia e della scuola primaria, un modo originale di fare didattica delle storie per bambini. (VAI AL CORSO)

Sui più piccoli, infatti, dai tre ai dieci anni, il movimento e i benefici che esso offre in termini di equilibrio psico-fisico, raggiunge traguardi più elevati se accostato al fascino del racconto popolare, della fiaba, delle favole, e delle relative formule narrative, dall’accattivante “C’era una volta…” al consolatorio “E vissero felici e contenti…”. Il beneficio per il corpo passa anche dalla soddisfazione intellettuale di seguire l’incalzare degli eventi che travolgono personaggi di fantasia più o meno noti dai bambini.

Il bisogno di storie

Perché il bisogno di storie? Da dove nasce la soddisfazione del bambino nell’ascolto delle avventure di eroi dalle sembianze umane o in veste animale? Le storie ci permettono di vivere tante vite e non una sola, ci ricorda Umberto Eco; e ci aiutano a comprendere la natura e il comportamento umani molto più che nella vita vera. I personaggi, infatti, li capiamo con chiarezza, quasi con certezza, laddove l’essere umano è pieno di contraddizioni. La letteratura, in altre parole, dà ordine alla vita e aiuta bambini e ragazzi a comprenderla meglio e a orientarsi nel mondo.

Ecco da dove nasce la soddisfazione dell’alunno nel porsi in fase di ascolto di una favola: attraverso le storie il bambino comprende il mondo che lo circonda, comprende anche se stesso, dà risposte ai propri dubbi, si posiziona nella realtà, anche se in modo trasfigurato.

Laboratorio di educazione motoria e favole

Un laboratorio di educazione motoria che associ movimento e favole, è l’idea di lavoro di Rosa Cipriano. Vi segnaliamo il corso Lezioni motorie sulle favole Disney, in programma dal 17 febbraio.

Il corso propone metodologie e strumenti pratici per sviluppare lezioni motorie ispirate alle favole Disney per i bambini della fascia d’età 4-10 anni. Verranno descritti e dimostrati esercizi e giochi motori semplici da apprendere e da insegnare sviluppati sulle più famose favole Disney. Grazie alla favola, i bambini realizzano percorsi animati e vivono in prima persone le sfide e le avventure dei personaggi. Un’attività coinvolgente dove confluiscono espressione, gioco, movimento, relazione con il gruppo. I partecipanti al corso potranno scaricare il materiale didattico con la descrizione degli esercizi spiegati e dimostrati durante gli incontri. Il corso è tenuto dalla dott.ssa Rosa Cipriano, insegnante di danza e movimento creativo, ideatrice di programmi di educazione al movimento creativo, immaginativo, ludico, espressivo