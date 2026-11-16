Educazione stradale, al via le iscrizioni al progetto EDUSTRADA 2026/2027: adesioni aperte fino al 31 marzo 2027

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato la nota ufficiale relativa all’offerta formativa in materia di Educazione e sicurezza stradale per l’anno scolastico 2026/2027, nell’ambito del progetto nazionale EDUSTRADA. La circolare è destinata ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Gli obiettivi educativi

L’iniziativa si inserisce nella promozione dei valori costituzionali dedicati alla convivenza civile e al rispetto reciproco. In particolare, le attività puntano a:

Favorire nei giovani l’acquisizione di comportamenti responsabili sulla strada.

sulla strada. Diffondere la cultura del rispetto della vita propria e altrui attraverso l’osservanza del Codice della strada.

attraverso l’osservanza del Codice della strada. Sensibilizzare studenti e docenti sulle tematiche della mobilità sostenibile.

Il portale EDUSTRADA e l’offerta formativa

Le proposte didattiche sono consultabili all’interno del portale dedicato EDUSTRADA (disponibile sul sito del Ministero). La piattaforma raccoglie sia le indicazioni normative sia i progetti formativi sviluppati dal Ministero in collaborazione con altre Amministrazioni, Istituzioni ed Enti accreditati.

Destinatari, scadenze e modalità di adesione

I dettagli operativi per la partecipazione delle scuole comprendono: