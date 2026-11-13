Studenti violenti e docenti nel mirino: cosa può fare la scuola? Lo psicologo Musolino a “Logos” – GUARDA IL VIDEO

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L’inizio dell’anno scolastico 2026/27 è stato contrassegnato da diversi episodi di violenza messi in atto dagli studenti, che spesso hanno visto come vittime i docenti. Casi inquietanti che si sono verificati anche in altri Paesi – a partire da Francia e Polonia, dove si è assistito a una vera e propria raffica di aggressioni, nel giro di poche settimane – e che chiamano in causa un disagio giovanile sempre più profondo, e la capacità della scuola di affrontarlo, con strumenti educativi ma anche psicologici.

Allargando il discorso, gli esperti sono concordi sul fatto che molti fenomeni che possono innescare la violenza negli adulti affondano le radici nell’infanzia e nell’adolescenza. Un tema serio, che si lega a quello dell’accesso precoce a internet e della dipendenza dai device digitali, che sempre più spesso si cerca di arginare con divieti e restrizioni, in Italia – vedi le misure varate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sull’utilizzo degli smartphone a scuola – ma anche all’estero.

A parlare di questi e di molti altri argomenti, nella nuova puntata di “Logos”, è Francesco Musolino, giornalista, scrittore, psicologo, appena tornato in libreria con “Ghosting. Amore, silenzio e dipendenza nelle relazioni online”, edito da Rubettino. Un saggio che arriva a pochi mesi di distanza da “Rosso Panarea”, il secondo giallo della serie dell’ispettore Giorgio Garbo, per e/o, nel quale pure si affacciano tematiche psicologiche. Seguiteci su YouTube, su Facebook e su tecnicadellascuola.it.

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