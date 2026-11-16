TFR docenti e ATA precari: fino a 2.000 euro da recuperare per la trattenuta illegittima del 2,5%. Ecco come

Per anni, numerosi docenti e ATA con contratti a tempo determinato hanno subito una riduzione dello stipendio del 2,5% collegata al TFR. La Cassazione ha chiarito l’illegittimità della decurtazione per i lavoratori a termine, aprendo la strada al recupero delle somme.

Sono numerosi i docenti e ATA precari che, nel corso degli anni, hanno subito una riduzione della propria retribuzione collegata al trattamento di fine rapporto (TFR).

Una decurtazione che, secondo la Corte di Cassazione, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato.

Con l’ordinanza n. 11663 del 4 maggio 2023, la Suprema Corte ha infatti chiarito che la riduzione retributiva prevista dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 non si applica ai rapporti di lavoro a termine.

Un principio recentemente ribadito dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4033 del 13 ottobre 2026, che ha riconosciuto l’illegittimità della decurtazione nei confronti di lavoratori a tempo determinato di un ente locale. La pronuncia costituisce un importante riferimento anche per le iniziative giudiziarie del personale scolastico statale.

Quanto possono recuperare docenti e ATA? Facciamo un esempio concreto

Consideriamo un docente precario con una retribuzione mensile lorda di riferimento di 2.000 euro. La riduzione del 2,5%, calcolata sull’80% della retribuzione, corrisponde a circa 40 euro mensili.

Ipotizzando cinque anni di supplenze, ciascuno con contratto dal 1° settembre al 30 giugno, il conteggio sarebbe il seguente:

40 euro di riduzione mensile;

di riduzione mensile; 400 euro per un anno scolastico di dieci mesi;

per un anno scolastico di dieci mesi; 2.000 euro per cinque annualità.

Il recupero economico potrebbe quindi raggiungere 2.000 euro lordi, oltre agli eventuali accessori di legge

Il medesimo criterio può essere utilizzato anche per il personale ATA, adattando il calcolo alla retribuzione effettivamente percepita e ai periodi di servizio. Gli importi sono illustrativi e devono essere verificati sulla documentazione stipendiale.

Chi può presentare ricorso e come ottenere il pagamento?

L’iniziativa riguarda docenti e personale ATA che hanno lavorato con contratti a tempo determinato, comprese le supplenze annuali, quelle fino al 30 giugno e i contratti brevi e saltuari.

Anche il personale attualmente di ruolo può verificare il diritto alla restituzione delle somme decurtate durante i precedenti periodi di precariato.

Per procedere occorre esaminare i cedolini stipendiali, quantificare le riduzioni effettivamente subite e verificare i termini di prescrizione.

Gli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, impegnati nella tutela dei diritti del personale scolastico, assistono docenti e personale ATA nei ricorsi finalizzati al recupero delle somme indebitamente decurtate.

Una riduzione di poche decine di euro al mese, ripetuta per diversi anni, può tradursi in un credito di migliaia di euro.

Per chi volesse aderire al ricorso o avere maggiori informazioni può consultare: https://giustiziascuola.com/ricorso-trattenuta-tfr

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