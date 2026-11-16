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16.11.2026

Simona Ventura, il blitz davanti a scuola contro i bulli della figlia: “Ho fatto un caos. Sono svenuti”

Redazione
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Indice
Una chat contro Caterina
Il giorno dopo davanti a scuola
"A 12-13 anni non hanno la percezione del web"

Ospite del podcast PoretCast di Giacomo Poretti, la conduttrice ha ripercorso la carriera, compresa l’avventura con la Gialappa’s Band in “Mai dire Gol”, per poi raccontare un episodio di cyberbullismo che ha coinvolto la figlia adottiva Caterina e la sua reazione da mamma.

Una chat contro Caterina

Attraverso la chat di classe, Ventura aveva scoperto che i compagni ne avevano creata un’altra, istigati da un ragazzo innamorato di Caterina (e non corrisposto). “Lei era dalla prima elementare che non se lo filava di striscio”, ha spiegato. Quella chat era nata, secondo il racconto, per prenderla di mira con il bullismo online.

Il giorno dopo davanti a scuola

La reazione è stata immediata. “In mezz’ora avevo già chiamato la scuola e le madri, perché io avevo rapporto con tutte. Ho fatto un caos terribile”, ha ricordato. Il giorno seguente si è presentata all’ingresso per aspettare i ragazzi. “Quando mi hanno visto, sono svenuti e io li ho ‘uccisi'”, ha raccontato, rivendicando un metodo diretto.

“A 12-13 anni non hanno la percezione del web”

La presentatrice sostiene che con ragazzi così giovani sia necessario intervenire con decisione: “Se non si fa così a 12, 13, 14 anni è difficile. Un ragazzo non ha ancora la percezione di quello che è il web”. Oggi, ha aggiunto, la situazione è un po’ diversa: suo nipote, a 12-13 anni, è “nativo digitale totale”. La conduttrice è madre di tre figli: Niccolò e Giacomo, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini e Caterina, arrivata in affido e adottata ufficialmente nel 2014.

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