Patente a punti, si parte dai banchi: due punti bonus per gli studenti che seguono i nuovi corsi di sicurezza stradale

La sicurezza stradale diventa una priorità formativa nelle scuole superiori italiane attraverso un’iniziativa che unisce educazione e incentivi concreti per i futuri guidatori. Un nuovo decreto, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di concerto con i Ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) e Matteo Piantedosi (Interno), introduce corsi extracurricolari di educazione stradale che permetteranno agli studenti di ottenere un bonus di due punti sulla patente di guida al momento del rilascio.

Un incentivo per la sicurezza

La novità principale riguarda l’attribuzione del credito di due punti (ai sensi dell’articolo 126-bis del Codice della Strada) per le patenti di categoria B e C. I corsi sono rivolti alle studentesse e agli studenti a decorrere dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Struttura e contenuti dei corsi

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 15 ore e si articola in quattro moduli tematici volti a promuovere comportamenti responsabili e la consapevolezza dei rischi:

Principi generali e segnaletica (5 ore): conoscenza delle norme di circolazione e della segnaletica stradale.

conoscenza delle norme di circolazione e della segnaletica stradale. Percezione del rischio e prevenzione (4 ore): focus sugli effetti di alcol e sostanze psicotrope, nonché sui pericoli derivanti dall’uso del cellulare alla guida.

focus sugli effetti di alcol e sostanze psicotrope, nonché sui pericoli derivanti dall’uso del cellulare alla guida. Gestione delle emergenze (4 ore): nozioni pratiche su come affrontare situazioni di pericolo e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza.

nozioni pratiche su come affrontare situazioni di pericolo e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza. Mobilità sostenibile (2 ore): sensibilizzazione sulla “mobilità dolce” e sull’impatto ambientale delle scelte di spostamento.

Le lezioni saranno organizzate in gruppi di massimo 20 studenti per garantire un apprendimento efficace, anche attraverso attività laboratoriali.

Chi erogherà la formazione?

Le scuole potranno stipulare convenzioni con diversi soggetti esperti nel settore. Tra gli enti abilitati figurano le autoscuole, gli enti di formazione professionale accreditati, gli organi della Polizia Stradale e associazioni con comprovata esperienza nella prevenzione stradale.

Certificazione e validità

Al termine del corso, l’istituzione scolastica rilascerà una certificazione finale in formato digitale. Questo documento, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, avrà una validità di cinque anni e potrà essere utilizzato una sola volta per ottenere il bonus dei punti sulla patente.

Oltre al vantaggio pratico per la guida, la partecipazione a questi corsi sarà riconosciuta dalle scuole ai fini del credito scolastico e annotata nel “curriculum della studentessa e dello studente”, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

L’obiettivo dichiarato del provvedimento è contrastare il “drammatico incremento dell’incidentalità stradale”, sensibilizzando i giovani alla prevenzione e al rispetto della salute propria e altrui attraverso un’azione educativa sistematica.

IL DECRETO