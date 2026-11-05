Elenchi aggiuntivi GPS 2027: requisiti di accesso, vincolo provinciale e ordine per il conferimento delle supplenze

L’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n° 27 del 16 febbraio 2026 dispone che, in attesa della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno durante il biennio di validità delle graduatorie ordinarie possono fare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Procedura per l’anno scolastico 2027/2028

Entro il 31 dicembre del 2026 il Ministro dell’Istruzione e del Merito dovrà emanare un decreto integrativo col quale saranno fissati i termini di presentazione delle domande (di norma in primavera) e la data ultima di conseguimento dei titoli abilitanti, di specializzazione sul sostegno e sui metodi didattici differenziati Montessori, Agazzi e Pizzigoni.

Requisiti

Possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia esclusivamente i docenti che conseguono l’abilitazione tramite i percorsi di 30, 36 e 60 CFU e i docenti che conseguono la specializzazione sul sostegno o su uno dei metodi differenziati dopo la chiusura delle GPS ordinarie di marzo 2026.

Vincoli

I docenti già iscritti nelle GPS di seconda fascia 2026/2028, che conseguono uno dei suddetti titoli successivamente alla chiusura delle GPS ordinarie, devono presentare la domanda nella medesima provincia. Fermo restando che l’inclusione nell’elenco aggiuntivo comporta la cancellazione automatica dalla seconda fascia per la specifica classe di concorso o tipologia di posto. L’inserimento in una nuova provincia è concesso solo a chi non è presente in alcuna graduatoria.

Iscrizione con riserva

I docenti che conseguono il titolo successivamente alla finestra di presentazione delle domande prevista per la primavera del 2027, presentano l’istanza con riserva, con l’impegno di scioglierla tra giugno e luglio. Fermo restando che il titolo va conseguito entro la data indicata dal Ministero (di norma il 30 giugno). Il mancato scioglimento della riserva comporta la decadenza dall’elenco aggiuntivo.

Titoli esteri

I candidati con titolo conseguito all’estero che hanno presentato la domanda di riconoscimento e che sono in attesa del provvedimento definitivo non devono presentare l’istanza di scioglimento della riserva in estate; rimangono iscritti con riserva fino al decreto finale, mantenendo il diritto alle supplenze con clausola risolutiva sul contratto.

Conferimento delle supplenze

Pubblicati definitivamente gli elenchi aggiuntivi, l’algoritmo procede al conferimento delle supplenze annuali (al 31 agosto) o temporanee (al 30 giugno), secondo il seguente ordine:

Prima Fascia GPS Ordinaria;

Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia;

Seconda Fascia GPS.

I nuovi abilitati e specializzati si collocano quindi in subordine alla prima fascia ordinaria, ma mantengono la precedenza assoluta rispetto alla seconda fascia.