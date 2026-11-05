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05.11.2026
Aggiornato alle 16:49

Victoria Beckham appoggia le regole della scuola: la figlia Harper voleva aggirare un divieto in classe

Redazione
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Victoria Beckam attends a mass to remember Franca Sozzani, the editor-in-chief of Vogue Italia died on 22 december 2016, at Milan's cathedral, 27 February 2017. Ansa/Daniel Dal Zennaro
Indice
Due presentazioni per convincere la madre
Il make-up in classe e il divieto della scuola

A quindici anni Harper Beckham, figlia più piccola di David e Victoria, aveva un progetto preciso: lanciare una linea di cosmetici con il proprio nome. La risposta della madre, però, è stata negativa, così come sul trucco da portare in classe.

Due presentazioni per convincere la madre

Per sostenere la propria idea pare che Harper abbia preparato due presentazioni in PowerPoint, in cui ha illustrato il mercato di riferimento, i prodotti che vorrebbe realizzare e le ragioni per cui si sente pronta. Della vicenda ha parlato Victoria Beckham, oggi alla guida del marchio Victoria Beckham Beauty, durante il programma televisivo americano Today with Jenna & Sheinelle. L’ex cantante delle Spice Girls ha riconosciuto la bravura della figlia, ma è rimasta ferma sulla decisione: fondare un’azienda a 15 anni è troppo presto, come lo è la permanente richiesta dalla ragazza.

Il make-up in classe e il divieto della scuola

Harper avrebbe voluto presentarsi a scuola con un leggero trucco e ha chiesto alla madre di telefonare alla presidenza per far togliere quel divieto. Anche questa volta la risposta è stata negativa: Victoria ha scelto di appoggiare il regolamento dell’istituto, ribadendo che vengono prima lo studio e gli esami. Il make-up più elaborato, dal contouring ai rossetti, può aspettare i momenti liberi fuori dalle lezioni.

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