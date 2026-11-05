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05.11.2026

Proteste giovani, Fratoianni (Avs): “Sconfiggere l’ignoranza e garantire il diritto al sapere è uno dei nostri obiettivi”

Redazione
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Nicola Fratoianni, segretario e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi

“Sconfiggere l’ignoranza e garantire a tutti e tutte il diritto al sapere come strumento di emancipazione e condizione di libertà è uno dei più importanti obiettivi che ci poniamo come Alleanza Verdi Sinistra”. A dichiararlo è Nicola Fratoianni, deputato e portavoce di Avs, annunciando una manifestazione sulla scuola che si terrà sabato 7 novembre a Firenze, “per ascoltare tutte le voci e fare insieme passi avanti”.

“Da una parte e per fortuna  le piazze sono piene di ragazzi e ragazze che protestano contro un futuro minacciato dall’ingiustizia, dalla guerra e dalla crisi climatica”, scrive Fratoianni. “Dall’altra, l’attuale ministro leghista di Viale Trastevere, dopo tutti i disastri di questi ultimi anni, si stupisce per l’ennesimo colpo alla scuola pubblica che il suo collega da partito Giorgetti dà con i nuovi tagli nella manovra”.

“Per noi la scuola, invece, deve avere un ruolo centrale nella vita del Paese”, aggiunge il leader rossobruno. “Serve il coraggio di cambiare molto e investire ancora di più: la scuola, l’università e la ricerca italiane non devono più essere luoghi di diseguaglianza e di precariato. Vogliamo qualità, perché è da quella che dipende il futuro delle giovani generazioni, della nostra democrazia e del Paese”.

“Con noi ci saranno economisti come Emiliano Brancaccio e Lorenzo Fioramonti, gia ministro della pubblica istruzione, docenti, rappresentanti delle associazioni studentesche da Sabrina Brizzola dell’Udu a Karin Niderjaufner della Primavera degli studenti ad Angela Verdecchia della Rete degli studenti medi, ai rettori di Roma 3 Fiorucci, di Firenze Petrucci e dell’Università Stranieri di Siena Montanari“.

E ancora, il portavoce di Avs annuncia la presenza “della sindaca di Firenze Sara Funaro, dei videomessaggi di Ascanio Celestini e Nichi Vendola, dell’assessore alla scuola della Regione Umbria, dello scrittore Christian Raimo, la segretaria nazionale della Flc Cgil Fracassi, l’influencer social Rossa Perpendicolare”. A concludere saranno lo stesso Fratoianni e Angelo Bonelli.

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