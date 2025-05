Elenchi aggiuntivi Gps, abilitazione da conseguire entro il 30 giugno ma l’esame finale è a luglio: docenti in protesta

Alcuni docenti che stanno per ottenere l’abilitazione all’insegnamento prevista per la scuola secondaria stanno riscontrando un grave problema: come abbiamo scritto, il termine per conseguire il titolo e inserirsi nelle graduatorie è fissato al 30 giugno 2025.

Ci sono atenei in cui, però, gli esami finali si svolgono a luglio, quindi oltre il termine, come riporta Il Fatto Quotidiano. Si tratterebbe di migliaia di docenti che hanno fatto il concorso per insegnanti e ora devono fare il percorso per l’abilitazione ma rischiano di non lavorare il prossimo anno.

Lo sfogo della docente

Una docente 48enne, precaria da cinque anni, che nel 2023 ha partecipato al concorso Pnrr1, ancora non sa gli esiti dell’orale ma si è dovuta iscrivere al corso per avere i crediti formativi necessari: “Ci stanno chiedendo un sacrificio enorme e in più rischiamo alla nostra età di perdere il posto di lavoro. Il nostro tirocinio è di 84 ore: io faccio la docente al mattino e la tirocinante al pomeriggio. Non le pare assurdo? Dalle 8 alle 12 lo Stato mi fa lavorare come professoressa e più tardi mi dice che devo formarmi per salire in cattedra. È una contraddizione”.

Da un ateneo è arrivata la risposta agli interrogativi dei candidati: “Il disallineamento – cita una nota pubblicata sul ‘Corriere Adriatico‘ – tra i tempi previsti dal ministero dell’Università e del Merito per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza non dipende certamente dalle singole università”.

“Siamo pronti – spiega la docente – a scrivere al ministro ma non sappiamo nemmeno a quale ufficio rivolgerci. Rischiamo di fare un buco nell’acqua. È importante che Giuseppe Valditara si renda conto della situazione e proroghi i termini per le Gps in modo che anche noi possiamo accedervi”.

Elenchi aggiuntivi, chi può fare domanda

Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati entro il 30 giugno 2025.

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data del 29 aprile 2025 ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno il conseguimento del titolo con le medesime modalità di cui al periodo precedente, nell’arco temporale compreso tra il 16 giugno 2025 (h. 9:00) ed il 3 luglio 2025 (h. 23:59).

La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento secondo i termini e le modalità sopra descritte.