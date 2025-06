Elenchi aggiuntivi GPS e GAE, in cosa consiste lo scioglimento delle riserve? Risponde l’esperto

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per gli elenchi aggiuntivi sostegno GaE e GPS I fascia posto comune e posto sostegno? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“È importante innanzitutto dire che ogni anno a prescindere dagli anni di aggiornamento delle GAE delle GPS, che ora sono allineate e per e che per diverso tempo invece non lo sono state (adesso camminano parallelamente) c’è una procedura importantissima di elenchi aggiuntivi riferiti sia alle GAE, sia per quanto riguarda le GPS e agli scioglimenti di riserva dei titoli anche per le GAE e dunque parliamo di situazioni di titoli abilitanti, di titoli di sostegno e questo è proprio il periodo per le GAE, il periodo di scioglimento di queste riserve o di inserimento negli elenchi aggiuntivi definitivo va dal 16 giugno al 2 di luglio mentre per le GPS si parte sempre dal 16 giugno ma fino al 3 di luglio e i titoli devono essere comunque conseguiti entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Per cui in questa fase dell’anno si stanno conseguendo i titoli perché sta terminando il TFA sostegno, il nono ciclo che darà a molti in questi giorni la specializzazione sul sostegno. Si sono conclusi i i 30 CFU che hanno dato l’abilitazione nel periodo invernale, primaverile a moltissimi docenti e ricordiamo che c’era stato una prima fase che era propedeutica, la fase che stiamo vivendo adesso sugli elenchi aggiuntivi, cioè da metà aprile fino alla fine del mese si poteva fare domanda per l’inserimento in elenco aggiuntivo anche con la riserva da sciogliere in questa fase qui, cioè chi era potenzialmente nelle condizioni di poter avere un titolo o di abilitazione o di specializzazione da conseguire o già conseguito e dunque entrava già direttamente nell’elenco aggiuntivo o da conseguire entro il 30 di giugno 2025, poteva fare domanda anche con riserva, riservandosi appunto la possibilità di sciogliere questa riserva in senso positivo.

In questa fase qui lo scioglimento della riserva non è automatico ricordiamolo, e quindi chi aveva fatto domanda ad aprile 2025 per inserirsi anche con solo con riserva negli elenchi aggiuntivi oggi può fare le procedure che abbiamo che in una recentissima “A domanda risponde” abbiamo anche indicato come agire per sciogliere la riserva.

In questa fase si può sciogliere la riserva, faccio un esempio, docente aspirante alla prima fascia per il sostegno GPS che magari era o in seconda fascia perché è un triennalista oppure non era proprio in GPS ha fatto domanda a metà aprile, entro il 29 aprile, di inserirsi negli elenchi aggiuntivi e aspirando al conseguimento del titolo di sostegno entro il 30 giugno 2025. Oggi si trova nella fase terminale del corso del nono ciclo del TFA, dunque ha conseguito, sta per conseguire la specializzazione sul sostegno, ebbene attraverso le istanze online la persona che aveva già indicato la sua riserva a poter partecipare all’elenco aggiuntivo con scioglimento di tale riserva per il conseguimento del titolo di questi giorni, potrà collegandosi alle istanze, dunque alla piattaforma delle istanze online del Ministero dell’Istruzione e del Merito inserendosi col proprio spid andando sulle istanze troverà la possibilità di scioglimento della riserva per la specializzazione sul sostegno per inserimento in prima fascia elenco aggiuntivo prima fascia sostegno GPS, dunque dovrà compilare il titolo, cioè la sezione A1 del titolo di accesso, dovrà compilare la sezione A2 per acquisire anche il punteggio della selezione del titolo selettivo e quindi avere l’opportunità a titolo definitivo di partecipare sia alle immissioni in ruolo da elenco aggiuntivo sostegno e casomai anche dalle call veloce, sia per quanto riguarda le supplenze annuali da questi elenchi aggiuntivi.

Oppure un altro esempio, colui che ad aprile non aveva conseguito ancora 30 Cfu, in quanto magari specializzato sul sostegno, ha acquisito un’abilitazione su disciplina e vuole partecipare dunque agli elenchi aggiuntivi per la disciplina curricolare ai fini delle supplenze da elenco aggiuntivo dunque accodato in prima fascia aveva fatto quella domanda, magari poi ha conseguito dopo il 30 aprile magari anche a maggio i 30 CFU oggi si trova nella possibilità seguendo lo stesso iter attraverso le istanze online di sciogliere questa riserva e di essere inserito a titolo definitivo su sostegno, stessa cosa per chi sta nelle GAE e ha conseguito e dunque era già nella fascia nella prima fascia d’istituto ma nella fascia degli abilitati delle GAE può conseguendo per esempio il titolo di sostegno inserirsi nell’elenco aggiuntivo del sostegno prima della delle Gae e questi elenchi aggiuntivi sono molto importanti perché precedono addirittura le GPS, quindi è importantissimo inserirsi.

Queste fasi fino al 2 luglio per le GAE e fino al 3 luglio per le GPS sono molto importanti ai fini dell’adeguamento, teniamo conto che GAE e GPS sono graduatorie che dovranno ogni anno essere ripubblicate ai fini proprio delle immissioni in ruolo e poi delle supplenze”.