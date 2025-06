Elenchi aggiuntivi GPS e GAE, la procedura sulla scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo e supplenze – DIRETTA ore 13,00

Il 16 giugno è stato pubblicato un avviso del Ministero, il n. 134756 del 13 giugno, relativo al Decreto Ministeriale n. 12 del 28 gennaio 2025. Questo avviso riguarda le procedure per lo scioglimento delle riserve e l’inserimento di titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata per gli aspiranti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Vengono comunicate le date e le modalità per la presentazione telematica delle istanze, fornendo dettagli essenziali per il personale interessato.

La diretta della Tecnica risponde live

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per gli elenchi aggiuntivi sostegno GaE e GPS I fascia posto comune e posto sostegno? Quali sono i tempi per la pubblicazione delle GAE e GPS, la scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo e supplenze annuali? Nella scelta delle 150 preferenze è utile conoscere come funzionerà l’algoritmo delle GAE e delle GPS?

Su questi aspetti e su tanto altro risponderemo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 19 giugno, alle ore 13,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

