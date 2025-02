Elenchi aggiuntivi GPS, il CSPI chiede che sia assicurata una finestra temporale ampia per agevolare la compilazione delle istanze [PARERE]

Nella seduta plenaria n. 142 del 12 febbraio 2025 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi».

Accesso prioritario per docenti abilitati e specializzati

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) considera positiva la decisione di concedere un accesso prioritario alle supplenze ai docenti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione nel sostegno. Questa misura garantisce un miglioramento della qualità del servizio scolastico, facilitando l’ingresso di personale qualificato per l’insegnamento nelle classi comuni, nel sostegno e nei metodi didattici specializzati come Montessori, Pizzigoni e Agazzi.

Natura transitoria degli elenchi aggiuntivi

Il CSPI sottolinea che gli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) hanno carattere temporaneo e cessano di avere effetto con la ricostituzione delle graduatorie ordinarie. Inoltre, il loro utilizzo non altera le posizioni dei docenti già inclusi nella prima fascia delle GPS.

Distinzione tra scuola secondaria di primo e secondo grado

L’ordinanza ministeriale conferma la separazione tra scuola secondaria di primo e secondo grado per alcune classi di concorso (A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70, A-71), con l’uso di codici alfanumerici differenziati per le graduatorie delle supplenze.

Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero

Per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, chi ha ottenuto il titolo all’estero deve dichiarare il provvedimento ministeriale di riconoscimento. Se il riconoscimento non è ancora avvenuto, è necessario attestare di aver presentato la richiesta entro i termini previsti, per essere inseriti con riserva.

Modifica dell’articolo 142 del Testo Unico

Il CSPI apprezza la modifica dell’art. 142 del d.lgs. 297/1994, che aggiorna le disposizioni sui metodi didattici differenziati, in particolare per il metodo Montessori. Tuttavia, evidenzia la necessità di integrare la normativa con riferimenti espliciti ai metodi Agazzi (per la scuola dell’infanzia) e Pizzigoni (per la scuola primaria).

Ordinamento della scuola secondaria di primo grado Montessori

A seguito della statizzazione della sperimentazione nazionale sulla scuola secondaria di primo grado Montessori, il Ministero sta predisponendo il decreto attuativo per la piena attuazione dell’ordinamento scolastico.

Tempistiche per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi

Il CSPI chiede che venga garantita una finestra temporale ampia per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, in modo da permettere la corretta compilazione delle domande e possibili interventi tecnici sulla piattaforma informatica in caso di malfunzionamenti.

Coordinamento tra Ministeri e Università

Il CSPI auspica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito solleciti il Ministero dell’Università affinché le Università e gli enti di alta formazione artistica e musicale organizzino le sessioni di laurea e i percorsi di abilitazione in tempo utile per la scadenza del 3 luglio, garantendo ai candidati la possibilità di sciogliere la riserva sui titoli entro il termine del 30 giugno.

Proposte di modifica alla normativa

Oltre alle osservazioni precedenti, il CSPI avanza richieste specifiche di integrazione, modifica e soppressione di alcune disposizioni presenti nell’articolato normativo.

IL PARERE