Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, chi deve compilare la domanda? DIRETTA ore 15,30

Con la pubblicazione del decreto n° 51 finisce l’attesa di quanti vogliono presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, in riscontro a quanto previsto dall’art. 10 dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022. La Tecnica risponde live sarà in diretta oggi, mercoledì 12 aprile, alle 15,30 sui canali YouTube e Facebook della testata. Alla trasmissione partecipano Attilio Varengo, segretario nazionale della CISL Scuola, e Salvatore Pappalardo, esperto di normativa scolastica. Conduce Daniele Di Frangia.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata in modalità telematica entro il 27 aprile 2023.

Gli aspiranti che conseguono il titolo abilitante o di specializzazione successivamente al 27 aprile e comunque entro il 30 giugno 2023 saranno iscritti con riserva e dovranno comunicare all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) entro il 4 luglio 2023 di aver conseguito il titolo; nel caso ciò non dovesse avvenire, la riserva è sciolta negativamente.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi delle GI (Graduatorie d’Istituto)di seconda fascia:

• Gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiarano il possesso del titolo di abilitazione; saranno inseriti nella provincia e negli elenchi delle istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 dell’OM 112/2022.

• Gli aspiranti non già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiarano il possesso del titolo di abilitazione, ma collocati in altra GPS; saranno inseriti nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e dovranno scegliere sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 112/2022

• Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS procedendo alla scelta della provincia d’inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

