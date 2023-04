Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, ecco come si compila la domanda – VIDEO TUTORIAL

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sugli elenchi aggiuntivi I fascia GPS.

I docenti che conseguiranno entro giugno 2023 il titolo di specializzazione sul sostegno come dovranno compilare l’inserimento della graduatoria ADSS delle GPS I fascia?

Entrando su Istanze OnLine dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le credenziali SPID o CIE, si va alla compilazione della domanda Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali di supplenze personale docente ed educativo. Una volta inserita la provincia o controllata la provincia in cui si è già inseriti in GPS, si va nella sezione “Modello di presentazione della domanda” e si va all’azione disponibile della “Scelta graduatoria di interesse fascia e titoli di accesso”, in cui è possibile accedere e aggiungere graduatoria. Facendo clic su aggiungi graduatoria si sceglie, da un menù a tendina la graduatoria TAB 7 Graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia. Poi si inserisce la tipologia di posto tra cui è possibile scegliere ADSS, ovvero graduatoria posto sostegno scuole superiori. Di seguito scelto la tipologia di posto ADSS sarà importante inserire il titolo di specializzazione acquisito o l’inserimento con riserva del titolo che sarà poi inserito.

Potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS un docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento, ma non risulta inserito in nessuna GPS, nemmeno in II fascia?

La risposta è affermativa, un docente che non è inserito in GPS ma ha acquisito un titolo di specializzazione o il titolo di abilitazione per l’accesso all’insegnamento di una classe di concorso, può inserirsi a suo piacimento in una provincia qualsiasi di Italia. In fase di compilazione della domanda dovrà scegliere la provincia prima di avviare la compilazione delle altre sezioni del modello telematico.

Il docente già inserito in GPS, ma che chiede l’inserimento in prima fascia GPS può inserire i titoli ulteriori rispetto ai titoli di accesso conseguiti entro il 30 maggio 2022 e non inseriti in precedenza durante l’aggiornamento delle GPS?

Anche in questo caso la risposta è affermativa, nella compilazione della domanda alla sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B” procedendo con il tasto “azioni disponibili” è possibile inserire un titolo conseguito entro il 30 maggio 2022, data di scadenza della presentazione della domanda per le GPS biennio 2022-2023 e 2023-2024, ma non già dichiarato precedentemente.