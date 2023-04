Elenchi aggiuntivi I fascia Gps: istruzioni su punteggi e titoli, consigli a chi rimane fuori o va in “riserva” – PUNTATA SPECIALE ore 16,00

Con la pubblicazione della nota 51 del 11 aprile 2023, dal 12 aprile, si sono aperte le iscrizioni agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: agli aspiranti, nel leggere la nota, sono subentrati parecchi dubbi non solo sui titoli valutabili, ma anche sul punteggio spettante. Inoltre, particolare perplessità è stata rilevata negli aspiranti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno all’estero, che si sono passati in pochi da esclusi totalmente ad inclusioni a pieno, fino alla soluzione finale che li include parzialmente.

Anche in quelli che potrebbero conseguire i titoli richiesti subito dopo il 30 giugno hanno già da ridire. In entrambi i casi (chi ha conseguito il titolo all’estero e non lo può “spendere” a pieno fino a quando non verrà sciolta la riserva e chi lo conseguirà in Italia appena qualche giorno dopo il termine imposto dall’amministrazione scolastica), potrebbe partire una nuova ondata di contenziosi.

Su questi argomenti, oggi alle ore 16,00 nell’appuntamento della Tecnica risponde live, l’avvocato Dino Caudullo e Il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara saranno a disposizione degli interessati, per fornire loro i dovuti consigli e rispondere alle loro domande e dubbi. Sarà possibile seguire la diretta, come sempre, sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

