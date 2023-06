Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, al via le domande online: ci sarà tempo fino al 4 luglio 2023

Tra le ore 9 di oggi, 21 giugno 2023, e le ore 23.59 del 4 luglio 2023 sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, e negli elenchi aggiuntivi dei metodi didattici differenziati, a seguito del conseguimento entro la data del 30 giugno 2023 del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno e/o di metodo didattico differenziato.

Lo ha comunicato il MIM, con avviso del 19 giugno.

Gli aspiranti che sciolgono la riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella graduatoria di posto comune relativa alla scuola primaria potranno inserire anche il titolo valido per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

La modalità per l’inoltro delle istanze è telematica, tramite POLIS. Per accedere alla compilazione occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. L’istanza è denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati” .

Il MIM fa anche presente che in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2023 o in mancanza di comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il termine del 4 luglio 2023, la riserva è sciolta negativamente con conseguente depennamento dal relativo elenco aggiuntivo.

La procedura non è destinata agli aspiranti in attesa di riconoscimento del titolo di accesso conseguito all’estero, i quali dovranno comunicare l’avvenuto riconoscimento del titolo medesimo direttamente all’Ambito territoriale competente.

