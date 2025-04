Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, ci sarà una graduatoria in base al punteggio? Risponde l’esperta

Per procedere alla compilazione dell’istanza per la compilazione degli elenchi aggiuntivi prima fascia GPS è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento; occorre essere in possesso delle credenziali SPID o CIE ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”, attraverso il quale si potrà accedere direttamente.

Della compilazione della domanda, delle preferenze e delle riserve, abbiamo parlato nel corso della diretta di mercoledì 16 aprile. Ospite Serena Morando del centro nazionale Flc Cgil.

Ci sarà una graduatoria degli elenchi aggiuntivi in base al punteggio? Esempio: chi ha specializzazione sul sostegno più abilitazione sulla materia da conseguire a giugno non verrà calcolato in quel caso?

A questa domanda ha risposto l’esperta Morando: “Sì, ci sarà una graduatoria degli elenchi aggiuntivi basata sul punteggio. Nel caso di chi possiede la specializzazione sul sostegno e conseguirà l’abilitazione sulla materia entro giugno, il punteggio nell’elenco aggiuntivo sarà determinato dal punteggio del titolo di abilitazione (secondo le tabelle dell’Ordinanza 88) più il punteggio dei titoli culturali e di servizio caricati entro il 24 giugno. Per passare dall’elenco aggiuntivo alla prima fascia a pieno titolo, sarà necessario presentare domanda in sede di aggiornamento delle GPS. In quel momento verranno aggiunti tutti i titoli acquisiti dal 24 giugno 2024 al 2026, inclusi gli incroci di punteggio tra sostegno e materia. L’abilitazione conseguita entro il 30 giugno verrà considerata per il punteggio nell’elenco aggiuntivo, ma gli eventuali incroci di punteggio saranno valutati nel successivo aggiornamento. Il punteggio sarà quindi dato dal voto di abilitazione e da tutto ciò che viene importato come titoli e servizi”.

Le domande della diretta

✅ (19:00) Nell’iscr. al cor. di ab. A019 ex art.13, il sist. mi a fatto ins. come tit. di acc. ADSS e non l’ab. in A012. Negli el. agg. per i tit. da impor. devo escl. ADSS, in quanto tit. di accesso ad A019? oppure devo escludere l’abilitazione A012, perché non mi compare tra i titoli tab 3 nella sezione importa titoli, mentre compare nei titoli tab4?

✅ (22:00) al momento della compilazione delle gps a giugno ho dichiarato di non essere iscritta alla legge 68 perché lavoravo ma ora sono disoccupata perché non riesco ad inserire L 68 , dichiarerei il falso la piattaforma degli elenchi aggiuntivi non mi fa modificare il dato della iscrizione legge 68. il centro impiego mi dice di dichiarare la mia situazione attuale

✅ (23:15) Chi è già in prima fascia gps per tutte le cdc di sua competenza, non deve fare nulla, giusto?

✅ (23:45) abilitato nell’A.A. precedente nella cdc X, mi sto abilitando nella cdc Y. Posso inserire e in quale punto A1-A2 della TAB3 l’abilitazione Y nella materia X come secondo titolo e viceversa?

✅ (25:55) mi sono specializzata sul sostegno a marzo 2025 e sono iscritta per abilitarmi sulla materia. dovrò inserirmi su sue elenchi aggiuntivi? L’abilitazione da punteggio sul sostegno già da adesso?

✅ (27:20) sono abilitato su AB24 e AB25 in a.a.2023-2024 nella sessione di gennaio 2025 come si fa a inserire l’abilitazione a entrambe le CDC nel sistema? grazie

✅ (30:00) nell’iscrivermi al corso di abilitazione A019, che ancora non ho conseguito, l’università telematica ha cui mi sono mi iscritto, mi a fatto inserire per fare valere. iscrizione ADSS e non A012. Ora che compilo per inserirmi negli elenchi aggiuntivi, devo considerare la specializzazione ADSS come titolo di accesso ad A019, e quindi la specializzazione non la posso importare?

✅ (33:10) Con il titolo Montessori mi sono inserita negli elenchi aggiuntivi primaria prima fascia ma il sistema non mi consente di importare i precedenti titoli dichiarati, è necessario farlo?

✅ (00:00) c’è l’opzione di inserimento da cdc da straordinario bis, deduco che posso iscrivermi sulla mia classe di concorso anche se già di ruolo

✅ (35:55) conseguirò l’abilitazione su materia alla fine di luglio posso iscrivermi negli elenchi aggiuntivi?

✅ (36:40) Diplomata magistrale ante 2021, con TFA sostegno Prima a cui ha avuto accesso con quel diploma, nell’inserirsi in TAB7 fa valere anche l’abilitazione derivante da quello stesso diploma. Giusto?

✅ (37:40) ma non ci sarà una graduatoria degli elenchi aggiuntivi in base al punteggio? esempio chi ha specializzazione sul sostegno, più abilitazione sulla materia da conseguire a giugno, non verrà calcolato?

✅ (41:15) Mi sono inserita negli elenchi aggiuntivi in prima fascia ADMM , conseguirò il titolo a maggio. Il sistema mi dice di importare i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso. Devo importarli di nuovo?

✅ (42:10) devo inserire l’Abilitazione conseguita cosa bisogna inserire nella sezione “Anno inizio durata legale – Anno fine durata legale”?

✅ (43:40) gia iscritta in GPS, ho compilato domanda elenchi aggiuntivi ma nell’inoltro mi dice che devo aggiungere un’altra classe di concorso. sono inserita già in eeee e aaaa

