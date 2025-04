Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, come arrotondare il voto di abilitazione? Risponde l’esperto

Gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Come funziona a livello di procedura informatizzata l’inoltro della domanda? Quali sono i casi previsti dalla normativa per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS? Come si deve comportare l’aspirante già inserito con riserva in prima fascia GPS con titolo estero, qualora abbia conseguito medesimo titolo in Italia? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta giovedì 17 aprile. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Avevo letto di alcuni parametri che permettono di arrotondare il voto di abilitazione. Avendo preso 8,5, posso inserire direttamente 9 essendo voto intero, o devo considerare altro?

A questa domanda il prof Lucio Ficara ha risposto: “No, bisogna inserire voto 9. Se ha preso 8,5, il voto può essere arrotondato all’intero successivo poiché la parte decimale è 0,5 o superiore. Il sistema, in alto, con uno sfondo giallo, indica che il voto di abilitazione può essere arrotondato alla cifra successiva se il decimale è di 0,5 o superiore. Nel suo caso, 0,5 fa sì che 8 diventi 9. Se avesse preso, ad esempio, 8,4, avrebbe dovuto inserire 8. C’è anche un’opzione per indicare che l’abilitazione è senza punteggio, nel qual caso varrebbe 8 punti come minimo”.

