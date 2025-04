Elenchi aggiuntivi prima fascia: requisiti e valutazione titoli d’accesso per chi s’inserisce per la prima volta

Da lunedì 14 fino a martedì 29 aprile 2025, i soggetti che, dopo il 24 giugno del 2024, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso o tipologia di posto cui si riferisce il titolo di studio o la specializzazione sul sostegno, possono presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze).

Elenchi aggiuntivi

Gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rappresentano una possibilità, per l’anno scolastico 2025/2026, data a chi ha conseguito il titolo abilitante, ovvero la specializzazione sul sostegno, dopo il 24 giugno 2024, di essere inseriti in un elenco aggiuntivo alla prima fascia da cui attingere, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia.

Inserimento per la prima volta in GPS

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio e l’abilitazione dopo il 24 giugno 2024 o che la conseguono entro il 30 giugno del 2025, possono fare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A e dalle relative voci (Titolo di accesso, titoli culturali e servizio)

• La tabella A/1 per il personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune

• La tabella A/3 per il personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune

• La tabella A/5 il personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune

• La tabella A/7 per il personale docente nelle scuole di ogni grado, su posto di sostegno

Titolo d’accesso scuola infanzia e primaria (tabella A1)

E’ titolo d’accesso:

• La laurea in scienze della formazione primaria;

• Il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale,

• Il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale incluso il titolo di diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico

• Il titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito

all’estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia

Titolo d’accesso scuola secondaria (tabella A3), Insegnati ITP (tabella A5)

E’ titolo d’accesso:

• L’abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente;

• Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Punteggio spettante:

Il punteggio spettane negli elenchi aggiuntivi per tutti gli ordini di scuola, è corrisposto in relazione alla votazione conseguita nel titolo di studio secondo il seguente schema:

titolo d’accesso Voto riportato Punti spettanti

da 60 a 65 punti 4

da 66 a 70 ” 5

da 71 a 75 ” 6

da 76 a 80 ” 7

da 81 a 85 ” 8

da 86 a 90 ” 9

da 91 a 95 ” 11

da 96 a 100 ” 12

Qualora il voto non dovesse essere espresso in centesimi, ma per ipotesi in sessantesimi, bisogna rapportarlo a 100. (es. un docente che ha conseguito il diploma con 48/60 avrà un punteggio pari a 7 punti derivato da 48×100 diviso 60 uguale a 80/100). Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8

Elenchi aggiuntivi sostegno nelle scuole di ogni grado (tabella A7)

Anche per gli elenchi aggiuntivi del sostegno l’attribuzione del punteggio è in relazione al voto riportato nel titolo.

E’ titolo d’accesso:

• La specializzazione sul sostegno sullo specifico grado

• La specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Punteggio spettante:

titolo d’accesso Voto riportato Punti spettanti

da 60 a 65 punti 8

da 66 a 70 ” 10

da 71 a 75 ” 12

da 76 a 80 ” 14

da 81 a 85 ” 16

da 86 a 90 ” 18

da 91 a 95 ” 22

da 96 a 100 ” 24

Per la specializzazione sostegno, qualora il voto riportato non dovesse essere in centesimi, bisogna operare con lo stesso criterio esposto per la valutazione dei tioli abilitanti.