Elenchi aggiuntivi sostegno, scioglimento riserva: va inserita anche la lode? Risponde l’esperto

Il 16 giugno, con l’avviso n. 134761 del 13 giugno, è stata prevista l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, un passaggio cruciale per l’inclusione a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, nonché negli elenchi dei metodi didattici differenziati.

Un nostra lettrice ha posto questa domanda: “Un docente che deve sciogliere la riserva sostegno, grazie al titolo di specializzazione sostegno da conseguire tramite TFA IX ciclo, per essere inserito negli elenchi aggiuntivi sostegno, se al termine del TFA prende 30 e lode, nel sistema istanze online del MIM nelle parte relativa alla votazione del titolo di sostegno da conseguire entro il 30 giugno 2025, deve dichiarare 30, che corrisponde a 100? In quanto il sistema di istanza online, non fa inserire 30 e lode”.

A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “La lode non è prevista! Quindi bisogna inserire 30 su 30 che corrisponde a 100”.

Entro quando conseguire i titoli?

Le tempistiche per la presentazione di queste istanze sono definite in modo preciso: le funzioni telematiche saranno disponibili a partire dal 16 giugno 2025 (ore 9:00) e si chiuderanno improrogabilmente il 3 luglio 2025 (ore 23:59). Il conseguimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno e/o di metodo didattico differenziato è un requisito fondamentale e deve avvenire entro la data del 30 giugno 2025.

Per coloro che intendono lo scioglimento della riserva per i posti comuni nella scuola primaria, sarà possibile inserire anche il titolo valido per l’insegnamento della lingua inglese. È importante sottolineare che la mancata acquisizione del titolo entro il 30 giugno 2025, o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il termine del 3 luglio 2025, comporterà lo scioglimento negativo della riserva e il conseguente depennamento dal relativo elenco aggiuntivo.

Come fare domanda

La procedura di presentazione delle istanze avverrà esclusivamente in modalità telematica, come previsto dalla normativa vigente. Per accedere e compilare l’istanza, gli aspiranti dovranno essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. L’istanza specifica da compilare sul portale “Istanze on line” è denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati El.Aggiuntivi”, raggiungibile tramite l’indirizzo ufficiale del Ministero. Si precisa inoltre che questa procedura non è rivolta agli aspiranti che sono in attesa del riconoscimento di un titolo di accesso conseguito all’estero; questi ultimi dovranno comunicare il riconoscimento del titolo direttamente all’Ambito territoriale competente.