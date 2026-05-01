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01.05.2026
Aggiornato il 29.04.2026 alle 17:31

Elenchi regionali 2026/2027, cosa accade se l’aspirante non ha l’abilitazione?

Lara La Gatta
Indice
Modalità e termini di presentazione
Cosa accade se l'aspirante non è abilitato?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con il decreto n. 68 del 22 aprile 2026, le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027.

Modalità e termini di presentazione

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento (inPA) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

I candidati potranno concorrere per un’unica regione e per tutte le classi di concorso per cui hanno titolo, utilizzando un’unica istanza. Il termine per la presentazione scadrà alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo all’apertura delle funzioni sul portale. Secondo quanto riporta la UIL Scuola, la presentazione delle domande avverrà presumibilmente dalle ore 9.00 del 6 maggio alle ore 23.59 25 maggio (date da confermare).

Cosa accade se l’aspirante non è abilitato?

Se un aspirante inserito negli elenchi regionali per i posti comuni della scuola secondaria (nello specifico per chi ha partecipato ai concorsi del 2023 e 2024) non è in possesso dell’abilitazione al momento della stipula del contratto, si applicano le seguenti disposizioni:

  • il docente viene assunto con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l’anno scolastico 2026/2027
  • durante questo anno scolastico, l’interessato ha il dovere di conseguire l’abilitazione all’insegnamento
  • se l’abilitazione viene ottenuta entro i termini stabiliti, il docente viene contrattualizzato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2027.
  • qualora invece il docente non riesca a ottenere l’abilitazione nei tempi previsti, gli viene preclusa l’immissione in ruolo e ciò comporta la definitiva decadenza dalla procedura assunzionale.
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