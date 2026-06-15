Formazione su STEM e multilinguismo, entro il 19 giugno le candidature delle scuole all’avviso PNRR

Il MIM ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi formativi sulle discipline STEM e sul multilinguismo attraverso metodologie didattiche innovative da parte di scuole di riferimento nazionali.

L’avviso si inserisce nell’ambito delle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.1: “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Chi può candidarsi

Possono partecipare le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo che intendano candidarsi quali scuole di riferimento nazionale per la realizzazione di percorsi formativi sulle discipline STEM e sul multilinguismo attraverso metodologie didattiche innovative, anche in rete con le istituzioni scolastiche del primo ciclo. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola candidatura.

Le scuole paritarie secondarie di secondo grado non commerciali possono partecipare in qualità di partner alle reti.

Spese ammissibili

L’importo di ciascun progetto non potrà essere, in ogni caso, superiore a euro 600.000,00.

Le spese che le istituzioni scolastiche beneficiarie possono sostenere sono riferite alle seguenti tipologie:

a) spese per la formazione: spese di personale connesse con l’erogazione delle attività formative (sono ammissibili esclusivamente i compensi per docenti esperti e tutor didattici – tutte le attività devono essere debitamente comprovate da documenti relativi alla selezione del personale tramite avvisi pubblici, lettere di incarico, time sheet con evidenza delle ore prestate) o per l’affidamento dei servizi di formazione a soggetti esterni;

b) beni di consumo e servizi accessori (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, eventuale noleggio di beni esclusivamente per il periodo di effettiva utilizzazione, piattaforme per l’e-learning, costi per la mobilità dei docenti partecipanti; non è consentito l’acquisto di attrezzature o beni ammortizzabili);

c) spese di progettazione e tecnico-operative (spese di personale tecnico-operativo necessario per la gestione delle azioni – max 5% del totale dell’importo finanziato).

Scadenze

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di cui all’articolo 2 che intendono presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 19 giugno 2026, accedendo alla piattaforma di candidatura “Futura PNRR-Gestione Progetti”, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it e compilando l’apposito formulario di candidatura.

L’AVVISO