Formazione continua sulle competenze didattiche e digitali del personale scolastico, avviso PNRR in scadenza il 19 giugno 2026

Il MIM ha pubblicato un avviso, nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di promuovere la costituzione di poli formativi nazionali e territoriali per lo sviluppo del sistema di formazione continua per le competenze didattiche e digitali del personale scolastico, con particolare riferimento alle tematiche del cyberbullismo e alla formazione all’utilizzo consapevole delle tecnologie, assicurando la riserva di una quota pari al 40% alle scuole appartenenti alle regioni del Mezzogiorno.

Le azioni relative all’investimento sono gestite attraverso la piattaforma “Scuola futura”: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/.

L’importo di ciascun progetto non potrà essere, in ogni caso, superiore a euro 700.000,00.

Chi può partecipare

Possono partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali, della Regione Valle d’Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo progetto.

Le istituzioni scolastiche beneficiarie possono prevedere il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, quali università, centri di ricerca, enti e organizzazioni che svolgono attività formative per il personale scolastico.

Spese ammissibili

Le spese che le istituzioni scolastiche beneficiarie possono sostenere sono riferite alle seguenti tipologie:

a) Spese per la formazione: spese di personale connesse con l’erogazione delle attività formative (sono ammissibili esclusivamente i compensi per docenti esperti e tutor didattici – tutte le attività devono essere debitamente comprovate da documenti relativi alla selezione del personale tramite avvisi pubblici, lettere di incarico, time sheet con evidenza delle ore prestate) o per l’affidamento dei servizi di formazione a soggetti esterni;

b) beni di consumo e servizi accessori (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, eventuale noleggio di beni esclusivamente per il periodo di effettiva utilizzazione, piattaforme per l’e-learning, costi per la mobilità dei docenti partecipanti; non è consentito l’acquisto di attrezzature o beni ammortizzabili);

c) spese di progettazione e tecnico-operative (spese di personale tecnico-operativo necessario per la gestione delle azioni – max 5% del totale dell’importo finanziato).

Scadenza

Le istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 19 giugno 2026, accedendo alla piattaforma di candidatura “Futura PNRR-Gestione Progetti”, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it e compilando l’apposito formulario di candidatura.

L’AVVISO