Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 6 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
06.05.2026

Elenchi regionali al via, ecco come si compila la domanda – DIRETTA ore 16:00

Redazione
Indice
Chi può presentare domanda?
La diretta della Tecnica risponde live
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso su InPa: le domande potranno essere inoltrate da oggi, 6 maggio fino al 25. L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Chi può presentare domanda?

Possono richiedere l’inserimento i candidati che hanno partecipato a procedure concorsuali bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 (la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025) e che hanno conseguito almeno il punteggio minimo di 70 punti nella prova orale. Tra le procedure incluse figurano i concorsi ordinari del 2020, del 2022 (scienze motorie) e i più recenti concorsi PNRR del 2023 e 2024.

Inoltre, l’accesso è esteso a chi ha superato la prova scritta (minimo 56 punti) nella procedura straordinaria di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.

In tutti i casi sono esclusi i docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

La diretta della Tecnica risponde live

Come si compila la domanda? A cosa bisogna fare attenzione? Quali sono i passaggi principali? Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 6 maggio alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

elenchi regionali 2026

Elenchi regionali per il ruolo, domanda dal 6 al 25 maggio: chi può inoltrarla?

Elenchi regionali, domande dal 6 al 25 maggio: i posti sono 4800, ecco cosa bisogna sapere

Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso: come fare domanda?

Elenchi regionali, pubblicato avviso: domande dal 6 al 25 maggio – PDF

Elenchi regionali docenti 2026: Criteri generali per la loro composizione

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Molestie su allieve minorenni, ex tecnico di laboratorio a processo a Torino: chiesti nove anni. Imputate anche due dirigenti scolastiche

Redazione

Barbara Berlusconi sui rischi dei social: “I docenti che formiamo non sono pagati. Ho studiato alla scuola steineriana, senza tecnologie”

Redazione

Elenchi regionali al via, ecco come si compila la domanda – DIRETTA ore 16:00

Redazione

Gaza, 1,5 milioni per le scuole che accolgono studenti palestinesi: pubblicato bando Mim, domande entro il 26 maggio – PDF

Redazione
vai alla ricerca avanzata