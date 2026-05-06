Molestie su allieve minorenni, ex tecnico di laboratorio a processo a Torino: chiesti nove anni. Imputate anche due dirigenti scolastiche

Indice La denuncia

Un ex tecnico di laboratorio di un istituto superiore del capoluogo piemontese è sotto processo con l’accusa di aver molestato alcune studentesse minorenni durante le ore di lezione.

La denuncia

Secondo quanto riporta dalla Stampa, il pubblico ministero ha chiesto al tribunale di Torino una condanna a nove anni di reclusione per l’imputato. Gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2022 e il 2024. Le indagini hanno preso avvio grazie al coraggio di una ragazza che, durante una visita dei carabinieri a scuola nell’ambito di un progetto sulla legalità, ha deciso di raccontare quanto stava subendo. Alla sua segnalazione ne sono seguite altre. Sul banco degli imputati siedono anche due dirigenti scolastiche per omessa denuncia: per la prima sono stati chiesti otto mesi di reclusione, per la seconda una pena pecuniaria di 300 euro.