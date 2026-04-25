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Docenti
25.04.2026

Elenchi regionali: Le novità, i requisiti e la procedura prevista per iscriversi

Salvatore Pappalardo
Indice
Chi può presentare la domanda
Docenti idonei in più concorsi
Procedura prevista
Ordine immissioni in ruolo
Ordine all’interno degli elenchi regionali
Docenti individuati per l’immissione in ruolo
Sanzioni previste

Il 21 aprile del 2026 è stata approvata la legge n° 50 di conversione del decreto n° 19 del 19 febbraio 2026 che ha previsto la possibilità per i candidati idonei al concorso straordinario del 2020, esclusi in un primo momento dal decreto n° 45 del 2025, di poter presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi regionali.

Chi può presentare la domanda

Alla luce delle disposizioni previste dal decreto n° 45 e dalle successive novità e modifiche introdotte nel merito degli elenchi regionali, possono presentare la domanda per una sola regione, i docenti che non hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo e che hanno superato:
• La prova scritta e orale con il punteggio minimo di 70/100;
• La prova scritta, orale e pratica nelle classi di concorso ove prevista sempre con un punteggio minimo di 70/10;
• La sola prova scritta prevista dal concorso straordinario bandito con decreto n° 510 del 23 aprile 2020.

Docenti idonei in più concorsi

Negli elenchi regionali, costituiti per anno, per classi di concorso e per tipologia di posto, i docenti possono iscriversi sia per anno sia per più classi di concorso, selezionando le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali hanno superato le prove.

Procedura prevista

La legge prevede che il Ministro dell’Istruzione e del Merito annualmente, entro il 31 dicembre, emani un decreto nel quale sono definiti: le modalità di costituzione, il funzionamento e l’aggiornamento degli elenchi e la possibilità di cambiare regione. Fermo restante che l’ordine interno degli elenchi segua il criterio cronologico dell’anno in cui è stato bandito il concorso.

Ordine immissioni in ruolo

Con l’entrata in vigore degli elenchi regionali le immissioni in ruolo dal primo settembre del a. s. 2026/2027, seguiranno il seguente ordine:
• Iscritti nelle GAE;
Graduatorie di merito dei Concorsi;
Elenchi regionali;
Prima fascia GPS sostegno;
Mini call veloce sostegno

Ordine all’interno degli elenchi regionali

All’interno degli elenchi regionali il criterio generale prevede l’ordine cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti , fermo restante che ogni elenco è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:
• La prima sezione, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;
• La seconda sezione, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

Docenti individuati per l’immissione in ruolo

I docenti individuati per l’immissione in ruolo dagli elenchi regionali hanno cinque giorni di tempo per comunicare l’accettazione del contratto o l’eventuale rinuncia, fermo restante che qualora non dovessero dare riscontro entro i cinque giorni previsti, sono automaticamente considerati rinunciatari.

Sanzioni previste

Nel caso in cui il docente individuato per il ruolo dovesse rinunciare al contratto a tempo indeterminato, andrebbe incontro alla:
Decadenza immediata dalla proposta di ruolo e il posto assegnato al candidato successivo;
Cancellazione dall’elenco regionale per quell’anno scolastico: la rinuncia comporta la perdita della posizione nell’elenco utilizzato per le immissioni in ruolo. Non è possibile essere nuovamente convocati da quello stesso elenco fino all’anno successivo.

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