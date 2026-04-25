Elenchi regionali: Le novità, i requisiti e la procedura prevista per iscriversi

Il 21 aprile del 2026 è stata approvata la legge n° 50 di conversione del decreto n° 19 del 19 febbraio 2026 che ha previsto la possibilità per i candidati idonei al concorso straordinario del 2020, esclusi in un primo momento dal decreto n° 45 del 2025, di poter presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi regionali.

Chi può presentare la domanda

Alla luce delle disposizioni previste dal decreto n° 45 e dalle successive novità e modifiche introdotte nel merito degli elenchi regionali, possono presentare la domanda per una sola regione, i docenti che non hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo e che hanno superato:

• La prova scritta e orale con il punteggio minimo di 70/100;

• La prova scritta, orale e pratica nelle classi di concorso ove prevista sempre con un punteggio minimo di 70/10;

• La sola prova scritta prevista dal concorso straordinario bandito con decreto n° 510 del 23 aprile 2020.

Docenti idonei in più concorsi

Negli elenchi regionali, costituiti per anno, per classi di concorso e per tipologia di posto, i docenti possono iscriversi sia per anno sia per più classi di concorso, selezionando le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali hanno superato le prove.

Procedura prevista

La legge prevede che il Ministro dell’Istruzione e del Merito annualmente, entro il 31 dicembre, emani un decreto nel quale sono definiti: le modalità di costituzione, il funzionamento e l’aggiornamento degli elenchi e la possibilità di cambiare regione. Fermo restante che l’ordine interno degli elenchi segua il criterio cronologico dell’anno in cui è stato bandito il concorso.

Ordine immissioni in ruolo

Con l’entrata in vigore degli elenchi regionali le immissioni in ruolo dal primo settembre del a. s. 2026/2027, seguiranno il seguente ordine:

• Iscritti nelle GAE;

• Graduatorie di merito dei Concorsi;

• Elenchi regionali;

• Prima fascia GPS sostegno;

• Mini call veloce sostegno

Ordine all’interno degli elenchi regionali

All’interno degli elenchi regionali il criterio generale prevede l’ordine cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti , fermo restante che ogni elenco è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:

• La prima sezione, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;

• La seconda sezione, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

Docenti individuati per l’immissione in ruolo

I docenti individuati per l’immissione in ruolo dagli elenchi regionali hanno cinque giorni di tempo per comunicare l’accettazione del contratto o l’eventuale rinuncia, fermo restante che qualora non dovessero dare riscontro entro i cinque giorni previsti, sono automaticamente considerati rinunciatari.

Sanzioni previste



Nel caso in cui il docente individuato per il ruolo dovesse rinunciare al contratto a tempo indeterminato, andrebbe incontro alla:

• Decadenza immediata dalla proposta di ruolo e il posto assegnato al candidato successivo;

• Cancellazione dall’elenco regionale per quell’anno scolastico: la rinuncia comporta la perdita della posizione nell’elenco utilizzato per le immissioni in ruolo. Non è possibile essere nuovamente convocati da quello stesso elenco fino all’anno successivo.