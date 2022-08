Elezioni 25 settembre 2022, nelle scuole sedi di seggio locali disponibili dal pomeriggio del venerdì a tutto il lunedì

Si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, le operazioni di voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le scuole che saranno individuate come sedi di seggio dovranno lasciare liberi i locali scolastici per l’insegdiamento dei seggi, le operazioni di voto e lo scrutinio.

Con nota 66031 del 28 luglio scorso il Ministero dell’Istruzione chiede, salvo diverse intese in sede locale, di voler disporre che i locali scolastici, sede degli uffici di sezione elettorale, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali dal pomeriggio di venerdì 23 settembre sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.

NOTA

No ai seggi nelle scuole

Si ripresenta l’annoso problema dell’utilizzo delle scuole come seggi elettorali.

“Chiediamo al Ministero dell’Interno” ha dichiarato in proposito all’ANSA Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi “di individuare per le elezioni politiche seggi non scolastici”.

“Basta seggi nelle scuole – sottolinea – che fanno perdere giorni di lezione dell’anno scolastico appena iniziato, lezioni che poi non verranno recuperate”.