Elezioni degli organi collegiali 2026/2027: pubblicata la circolare con regole e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovrintendenti scolastici le direttive per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2026-2027. La nota ministeriale prot. 169661 del 30 settembre 2026 conferma il quadro normativo e le istruzioni già operative negli anni precedenti.

Rinnovi annuali e rappresentanze studentesche entro il 31 ottobre

La prima scadenza in calendario riguarda gli organi di durata annuale e il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto della scuola secondaria di secondo grado non giunti a scadenza. Per queste consultazioni, le operazioni di voto dovranno concludersi entro e non oltre sabato 31 ottobre 2026. Le procedure si svolgeranno secondo la modalità semplificata disciplinata dagli articoli 21 e 22 dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991.

Consigli di circolo e di istituto: voto entro il 30 novembre

Per il rinnovo dei Consigli di circolo e di istituto giunti a fine mandato triennale (o decaduti per altre cause), nonché per le eventuali elezioni suppletive, si applicherà invece la procedura ordinaria.

In questo caso, la data effettiva delle votazioni sarà stabilita dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale per il territorio di propria competenza. Le urne rimarranno aperte la domenica dalle ore 8:00 alle 12:00 e il lunedì successivo dalle ore 8:00 alle 13:30, entro il termine ultimo di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2026.

La norma per gli istituti comprensivi con scuole superiori

La nota precisa infine una disposizione specifica per gli istituti che comprendono contemporaneamente sia scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado: in tali contesti continuerà ad operare la figura del commissario straordinario.

Il quadro normativo generale di riferimento resta ancorato all’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni (OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998).

LA NOTA