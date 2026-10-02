Registrati
Diretta video

Primo piano | Valditara: nessun Governo ha fatto così tanto per i docenti

guarda
Studenti e genitori
02.10.2026

Alunne riprese perché parlano in arabo, il sindacato studentesco denuncia, ma per il dirigente “nessun razzismo, solo un richiamo”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La denuncia del sindacato studentesco
La versione del preside
"La politica resti fuori dalle scuole"

Un episodio avvenuto in un istituto tecnico commerciale in provincia di Padova è al centro di una polemica dopo la denuncia di un sindacato studentesco. Secondo la ricostruzione degli attivisti, in una classe del primo anno un’insegnante avrebbe ripreso due alunne di origine marocchina, di 14 anni, perché, durante la ricreazione, parlavano tra loro in arabo invece che in italiano, arrivando a suggerire loro, se avessero voluto continuare a usare la propria lingua, di tornare nel Paese d’origine.

La denuncia del sindacato studentesco

Come riporta il Corriere, per il sindacato si tratta di un episodio grave, “perpetrato da una figura istituzionale che dovrebbe garantire inclusione e tutela”, collegato a una più ampia strategia politica di distrazione dai veri problemi della scuola, dai tagli all’istruzione al carovita, fino alla mancanza di prospettive per i giovani.

La versione del preside

Il dirigente scolastico respinge le accuse: “Quale razzismo, quale islamofobia”, parlando di una “tempesta in un bicchier d’acqua”. Secondo la sua ricostruzione, un’insegnante, non riuscendo più a proseguire la lezione per le intemperanze di alcuni alunni, avrebbe chiamato la vicepreside, che ha ripreso con fermezza tutti gli studenti che non si comportavano correttamente, comprese le due ragazze. Queste ultime, cresciute nel territorio e secondo il preside perfettamente in grado di parlare italiano, in quel momento stavano parlando in arabo ridendo in faccia all’insegnante, “prendendola in giro”: da qui il richiamo a usare l’italiano.

“La politica resti fuori dalle scuole”

Per il dirigente si è trattato di “un semplice richiamo, come ne capitano decine ogni giorno”, senza alcuna matrice discriminatoria. Ha aggiunto che, per quanto lo riguarda, la politica deve restare fuori dalle scuole, respingendo così l’interpretazione data dal sindacato studentesco all’episodio.

razzismo

Quando si riscopre il razzismo

Dirigente a un alunno: “Qui non è l’India, vai con tuo padre a zappare”. Scatta l’ispezione dell’USR

Razzismo a scuola: alle volte è nascosto anche nelle parole; per contrastarlo ci vogliono pratiche continue

Trovato il nome della maestra genovese deportata nel lager

Gli agenti Usa contro l’immigrazione usano un bimbo di 5 anni, con zainetto per la scuola, come esca

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Circolare Valditara sui compiti a casa, la metà dei prof delle superiori è scettico. E in 8 casi su 10 al liceo il diario non si usa più – Esiti SONDAGGIO

Redazione

Docenti e ATA, flash mob al Ministero il 3 ottobre: stipendi, buoni pasto e Carta del docente

Redazione

Geografia negli istituti tecnici, l’AIIG: “Quadri orari da chiarire dopo il decreto-legge”

Redazione

È possibile frazionare una cattedra intera da graduatoria di istituto per completare di diritto uno spezzone orario fino a 18 ore?

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata