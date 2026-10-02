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02.10.2026

Scritta con richiamo fascista davanti a una scuola, il Pd chiede chiarimenti

Redazione
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Indice
La collocazione davanti alla scuola
Un precedente a Mestre

Uno striscione con la scritta “Scuola: a noi!“, richiamo al motto del regime fascista, è comparso su una pensilina dell’autobus davanti al complesso degli istituti superiori in provincia di Venezia. A denunciarlo sono i consiglieri regionali veneti del Partito Democratico che hanno presentato un’interrogazione alla Giunta sull’episodio, segnalato nei giorni scorsi.

La collocazione davanti alla scuola

Per i due consiglieri, come riporta Ansa, il fatto che un messaggio di questo tipo sia stato collocato proprio in corrispondenza di istituti scolastici, frequentati ogni giorno da moltissimi giovani, è un elemento che non va sottovalutato. Nella nota sottolineano inoltre la necessità di far valere sempre il principio di tutela di strutture e mezzi destinati a un servizio pubblico, come appunto la pensilina dell’autobus.

Un precedente a Mestre

I consiglieri richiamano un episodio analogo avvenuto nelle scorse settimane a Mestre, sempre nel Veneziano, e chiedono alla Giunta regionale se non ritenga preoccupante il ripetersi di episodi di matrice fascista presso le scuole, e cosa intenda fare per contrastarli, proteggendo gli studenti da ogni richiamo o apologia di un regime definito, nella nota, “la pagina più tragica e cupa della nostra storia”.

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