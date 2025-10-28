EPALE Edu Hack, al via la nuova edizione del social hackathon: iscrizioni fino al 31 ottobre

Sono aperte fino al 31 ottobre le iscrizioni per la nuova edizione dell’hackathon sociale di EPALE Italia, denominato “EPALE Edu Hack 2025. Percorsi di cittadinanza per facilitare l’accesso ai servizi del territorio”. Questo evento educativo è interamente dedicato all’istruzione degli adulti e si propone di mettere al centro le competenze digitali, con una particolare enfasi sull’importanza dell’alfabetizzazione digitale come strumento essenziale per esercitare la cittadinanza attiva. La sfida di quest’anno si concentra specificamente sull’accesso e l’utilizzo dei servizi online territoriali e della Pubblica Amministrazione, toccando temi cruciali per gli adulti come la gestione dell’identità digitale e l’accesso a servizi sanitari e anagrafici.

L’EPALE Edu Hack, organizzato da EPALE Italia in collaborazione con Rete di scopo ICT RIDAP e EGIna Foligno, è molte cose: è una gara divertente, ma anche impegnativa, ed è un momento coinvolgente per gli studenti. Allo stesso tempo, rappresenta un momento di formazione fondamentale per i docenti riguardo una pedagogia attiva e un’idea di scuola rinnovata. Si tratta di una sfida a squadre chiamata a realizzare un compito concreto, ed è pensato e calibrato sulle esigenze delle scuole del sistema dell’istruzione degli adulti.

Sebbene le competenze digitali siano centrali, l’hackathon si rivolge specificamente a coloro che non possiedono specifiche competenze tecniche, proprio per sottolineare come il processo di trasformazione digitale abbia una vasta valenza sociale generale. Accanto agli aspetti strettamente digitali, l’evento attiva numerosi elementi sociali e culturali, di innovazione pedagogica, e la capacità di imparare a fare squadra, seguendo tutte le fasi di ideazione, realizzazione e presentazione di un progetto. L’obiettivo primario è comprendere e sperimentare l’impatto sociale che può derivare dall’innovazione digitale. I temi affrontati, di grande attualità, includono anche il monitoraggio della vita scolastica dei figli da parte dei genitori e la consapevolezza generale sugli aspetti legati alla comunicazione e interazione digitale.

L’evento a Napoli dal 1° al 3 dicembre

Questa edizione 2025 prevede un percorso strutturato che include appuntamenti online di formazione destinati ai docenti. Il culmine della sfida, l’evento finale e cuore della competizione, si terrà in presenza a Napoli dal 1° al 3 dicembre 2025. Nel corso di questi tre giorni, i circa 100 tra studenti e docenti selezionati avranno l’opportunità di sviluppare il progetto, preparare la presentazione di fronte a una giuria di esperti e partecipare alla successiva cerimonia di premiazione.

Oltre al lavoro di squadra e alla fase cruciale di sviluppo del progetto, i partecipanti vivranno esperienze speciali. Queste includono una formazione specifica di public speaking per apprendere come presentare efficacemente i progetti, ma anche momenti culturali e ludici come una caccia al tesoro alla scoperta di Napoli. Sarà inoltre previsto un momento musicale, dove canti popolari delle culture degli studenti saranno guidati da un’artista esperta di musiche del mondo.

Regolamento, premi, evento finale

Per conoscere tutti i dettagli dell’evento finale, il calendario delle fasi di formazione, i premi in palio e il regolamento per partecipare a EPALE Edu Hack 2025 leggi l’articolo sul sito EPALE:

Tutte le informazioni su EPALE Edu Hack 2025