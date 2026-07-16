Équipe Formative Territoriali, selezione di 120 docenti per posizioni di comando o esonero dall’insegnamento: domande entro il 17 luglio 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via alla selezione dei docenti che faranno parte delle Équipe Formative Territoriali (EFT) per l’anno scolastico 2026-2027. L’obiettivo è garantire un accompagnamento costante alle istituzioni scolastiche nell’attuazione dei progetti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con un focus particolare sull’innovazione didattica e digitale.

120 posti per esperti di digitale

Il bando punta a individuare un totale di 120 docenti, suddivisi in due categorie: un massimo di 20 docenti in posizione di comando (presso gli Uffici Scolastici Regionali o l’Amministrazione centrale) e un massimo di 100 docenti in esonero totale dall’esercizio delle attività didattiche. Mentre i primi si occuperanno principalmente di supporto amministrativo e gestionale alle azioni del PNRR, i docenti in esonero opereranno direttamente sul territorio per promuovere la formazione del personale e potenziare le competenze digitali degli studenti.

Requisiti e competenze richieste

La selezione è rivolta ai docenti di ruolo che abbiano già superato il periodo di prova. Ai candidati è richiesta una profonda conoscenza delle riforme scolastiche attuali, delle linee di investimento del PNRR e delle metodologie didattiche innovative. Oltre a competenze digitali avanzate, si ricercano professionisti con esperienza documentata nella gestione di gruppi di lavoro complessi e nella creazione di contenuti digitali per l’apprendimento.

I compiti delle Équipe: dall’IA alla cittadinanza digitale

I docenti selezionati non saranno solo formatori, ma veri e propri tutor dell’innovazione. Tra i compiti affidati alle équipe figurano il supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, la promozione di progetti su intelligenza artificiale, media education e cittadinanza digitale, nonché la valorizzazione delle buone pratiche attraverso la piattaforma “Scuola Futura”.

Termini e modalità di partecipazione

Gli interessati hanno poco tempo per presentare la propria candidatura: le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale “Istanze on-line” (POLIS) entro e non oltre le ore 12.00 del 17 luglio 2026. È possibile concorrere per una sola tipologia di posizione (comando o esonero) e, per l’esonero, solo nella regione di titolarità.

Il processo di selezione

La valutazione sarà basata su titoli culturali, esperienze professionali (massimo 25 punti ciascuno) e un colloquio tecnico-motivazionale (massimo 50 punti), che si svolgerà in videoconferenza. Per superare la selezione, i candidati dovranno raggiungere un punteggio minimo di 42 punti complessivi. Le graduatorie risultanti avranno validità per l’intero anno scolastico 2026-2027.