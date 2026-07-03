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03.07.2026

Formazione continua per docenti: come aggiornare competenze e restare al passo con la scuola digitale

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Indice
Perché lo sviluppo professionale costante è essenziale a scuola
Come selezionare il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze
Specializzazione e percorsi accademici avanzati per la crescita lavorativa

Il mondo della scuola sta cambiando a una velocità impressionante e chi ci lavora lo sa bene. Tra l’ingresso massiccio della didattica digitale, la necessità di strategie di inclusione sempre più mirate e l’arrivo di nuove tecnologie, l’insegnamento non è più quello di una volta.

In questo panorama, l’aggiornamento non può più essere visto come un optional o un obbligo burocratico da sbrigare nei ritagli di tempo, ma è diventato a tutti gli effetti parte integrante della professione.

Per non farti travolgere dalle novità e per gestire la classe con maggiore sicurezza, scegli i migliori corsi di formazione per docenti online in modo da pianificare uno studio su misura, che si incastri perfettamente con le lezioni, i consigli di classe e la vita privata, senza rinunciare a contenuti di reale valore teorico e pratico.

Perché lo sviluppo professionale costante è essenziale a scuola

Tenersi aggiornati è l’unico modo per non perdere il contatto con le nuove generazioni e per offrire una didattica che parli la loro stessa lingua.

Oggi non basta più spiegare la propria materia: bisogna saper usare i registri elettronici, le piattaforme di e-learning e i software per la condivisione dei compiti in modo naturale. Ma la tecnologia è solo una parte della sfida. Al docente moderno servono competenze trasversali che vanno dalla psicologia dell’età evolutiva alle tecniche di gestione dei conflitti all’interno del gruppo classe.

Un insegnante preparato su questi fronti non solo spiega meglio, ma riesce a creare un clima sereno, intercettando i disagi prima che si trasformino in abbandono scolastico e coinvolgendo anche gli alunni più difficili.

Come selezionare il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze

Prima di iscriversi a un corso, vale la pena fermarsi a riflettere sui propri obiettivi reali, sia che si tratti di colmare una lacuna specifica, sia che l’obiettivo sia scalare le graduatorie o superare un concorso.

Chi già passa la giornata dietro la cattedra ha bisogno di formule flessibili, che non costringano a incastri impossibili o a rinunciare ai fine settimana. Le lezioni via web sono diventate una scelta logica per la maggior parte del personale scolastico proprio perché permettono di studiare la sera o durante le pause. In questo panorama, i master online UniMarconi rappresentano un buon catalogo da consultare per individuare percorsi accademici strutturati e flessibili.

Specializzazione e percorsi accademici avanzati per la crescita lavorativa

Scegliere un master o un corso di perfezionamento universitario è una mossa decisiva per dare una svolta alla propria carriera e aumentare il punteggio nelle graduatorie.

Questi percorsi permettono di approfondire argomenti caldi e spendibili sul campo, come i disturbi specifici dell’apprendimento, l’integrazione degli alunni stranieri o l’uso delle nuove tecnologie multimediali. Studiare questi temi non serve solo a fare curriculum o a superare i quiz dei concorsi, ma dà strumenti pratici da usare ogni mattina in aula.

Investire sulla propria formazione, alla fine, è un vantaggio per tutti: per il docente, che lavora con meno stress e più soddisfazione, e per la scuola, che può contare su professionisti pronti a guidare il cambiamento.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

Formazione

Formazione su STEM e multilinguismo, entro il 19 giugno le candidature delle scuole all’avviso PNRR

Formazione continua sulle competenze didattiche e digitali del personale scolastico, avviso PNRR in scadenza il 19 giugno 2026

Compiti dei docenti dopo la fine delle lezioni, tra scrutini e gli impegni deliberati nel piano annuale delle attività

Formazione docenti, esiste un piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio docenti

Formazione personale docente ed educativo, adesioni fino alle ore 15 del 15 maggio 2026 all’avviso PN 2021/2027

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