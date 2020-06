Erasmus+ 2021/2027, online il modulo per l’accreditamento: scadenza 29 ottobre

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, sono in arrivo importanti novità per il programma Erasmus+ per il settennio 2021/2027.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato infatti pubblicato l’Invito a richiedere l’Accreditamento Erasmus per progetti di mobilità, che anticipa il nuovo Programma Erasmus 2021-2027.

L’accreditamento si rivolge anche agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ed è paragonabile a una carta per diventare membri effettivi delle future attività legate all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per studio.

È sufficiente accreditarsi come istituto una volta, per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per i sette anni del Programma, a partire dal 2021.

Avere l’accreditamento Erasmus conferma l’impegno dell’istituto rispetto al programma Erasmus e garantisce una partecipazione continuativa all’Azione Chiave 1, la principale misura a sostegno della mobilità per l’apprendimento degli individui.

In proposito, segnaliamo che è disponibile sul sito Erasmus+ il modulo webform per le candidature di accreditamento.

La scadenza è fissata alle ore 12 del 29 ottobre 2020.

REGOLE PER LA CANDIDATURA

STANDARD DI QUALITA’ per la stesura del piano Erasmus per ogni settore

ACCEDI AI MODULI DI CANDIDATURA WEBFORM