Erasmus+, cinque progetti italiani vincono gli European Innovative Teaching Awards 2025

La Commissione europea ha annunciato i vincitori degli European Innovative Teaching Awards 2025, il riconoscimento che premia i migliori progetti Erasmus+ capaci di innovare la didattica con approcci inclusivi, interattivi e orientati alla cittadinanza attiva. Quest’anno sono stati selezionati 117 progetti in oltre 30 Paesi, dentro e fuori l’UE.

In Italia, l’iniziativa è promossa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE e INAPP e da questa edizione include anche il settore dell’educazione degli adulti e il Label europeo delle lingue.

Cinque i progetti italiani premiati, ciascuno in una diversa categoria:

Educazione e cura della prima infanzia : A Time for Ourselves (Bimbi&Co, Isola di Capo Rizzuto, Crotone), che ha messo al centro il valore del tempo di qualità e l’inclusione, con attività interculturali in Grecia.

: A Time for Ourselves (Bimbi&Co, Isola di Capo Rizzuto, Crotone), che ha messo al centro il valore del tempo di qualità e l’inclusione, con attività interculturali in Grecia. Istruzione scolastica : From School to EU (Liceo Da Vinci, Arzignano, Vicenza), che ha creato una comunità europea di studenti e docenti attraverso mobilità, eTwinning e stanze virtuali UE.

: From School to EU (Liceo Da Vinci, Arzignano, Vicenza), che ha creato una comunità europea di studenti e docenti attraverso mobilità, eTwinning e stanze virtuali UE. Educazione degli adulti : Walking the Paths of European Democracy (Consorzio ELAN e CPIA La Spezia), che ha portato studenti adulti a conoscere le istituzioni europee e i valori democratici.

: Walking the Paths of European Democracy (Consorzio ELAN e CPIA La Spezia), che ha portato studenti adulti a conoscere le istituzioni europee e i valori democratici. Label europeo delle lingue : Bridging European Communities 4 Learning (IISS di Lercara Friddi, Palermo), che ha promosso cittadinanza attiva e apprendimento plurilingue con studenti di aree rurali e periferiche.

: Bridging European Communities 4 Learning (IISS di Lercara Friddi, Palermo), che ha promosso cittadinanza attiva e apprendimento plurilingue con studenti di aree rurali e periferiche. Istruzione e formazione professionale: Una scuola a misura di Europa (IIS Calabrese–Levi, San Pietro in Cariano, Verona), che ha sviluppato spazi innovativi e attività legate a cittadinanza, Agenda 2030 e identità europea.

I progetti vincitori saranno presentati l’8 e 9 dicembre a Bruxelles e online, durante l’evento European Innovative Teaching Award 2025. Nelle prossime settimane i progetti saranno presentati su diverse piattaforme: il sito web degli European Innovative Teaching Awards, i canali social di Erasmus+ Europa e delle Agenzie nazionali, il portale European Education Area e la piattaforma European School Education.