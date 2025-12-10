Erasmus+, l’esperienza del liceo “Lombardo Radice” di Catania in 14 Paesi europei

Con il rientro in Italia nei giorni scorsi dell’ultimo flusso di studenti dal Clara-Schumann-Gymnasium Bonn, Germania, si completa la titanica impresa compiuta dal Liceo “Lombardo Radice” nell’ambito del Programma Erasmus +, con l’organizzazione di 11 mobilità di gruppo di studenti, 11 mobilità di job shadowing e 4 mobilità per corsi di formazione del personale in 14 diversi paesi europei.

Il programma Erasmus+ e le risorse europee

Tale importante traguardo è stato ottenuto dal “Lombardo Radice” di Catania grazie al costante impegno della coordinatrice Erasmus prof. Valeria Piana e grazie ai finanziamenti riconosciuti con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Intervento “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

La squadra del “Lombardo Radice”

Si è trattato di un meticoloso lavoro di coordinamento didattico-amministrativo che ha visto impegnati, anche nei mesi estivi, il GDP Gruppo Direttivo di Progetto costituito dai due Dirigenti Scolastici Cettina Tumminia (in reggenza sino al 31 agosto 2025) e il neo-insediato Gianluca Rapisarda, la predetta prof. Valeria Piana, Erasmus coordinator e il DSGA Valentino Grasso, a supporto e guida del GOP Gruppo Operativo di Progetto costituito dalle docenti Maria Lucia Ciancio, Irene Confalone, ambasciatrice Erasmus, Grazia Giuffrida e Marcella Labruna.

Competenze trasversali e soft skills

Una fitta rete di contatti, accordi formativi e gestione logistico-didattica ha consentito a ben 100 studenti e 15 fra docenti e personale ATA del liceo catanese di fruire della importante opportunità di vivere un’esperienza formativa per la vita personale e professionale, sviluppando le competenze trasversali, soft skills e innalzando la motivazione ad apprendere e all’insegnamento. I ricchi programmi formativi, concordati con gli enti di formazione e con le istituzioni scolastiche di accoglienza, hanno consentito ai partecipanti di mettere in campo e sviluppare alcune importanti Competenze Chiave Europee, essenziali per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva e l’occupazione, quali:

Competenza multilinguistica: Utilizzare più lingue.

Competenza digitale: Uso sicuro e critico delle tecnologie.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: Gestire se stessi e il proprio apprendimento.

Competenza sociale e civica: Partecipare alla vita sociale e civile in modo costruttivo.

Competenza imprenditoriale: Creatività, iniziativa e gestione.

Consapevolezza ed espressione culturali: Comprendere e valorizzare le espressioni artistiche e culturali.

Tutti i destinatari hanno inoltre potuto acquisire le competenze relative a:

Progettare: Creare e realizzare progetti.

Comunicare: Comprendere e rappresentare messaggi.

Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo.

Agire in modo autonomo e responsabile: Essere cittadini attivi e consapevoli.

Risolvere problemi: Affrontare situazioni complesse.

Individuare collegamenti e relazioni: Cogliere connessioni tra fenomeni e discipline

Ragguardevoli sono state anche le attività realizzate in contesti ambientali, naturalistici e artistici di altissimo livello: tra aurore boreali, ghiacciai perenni, cascate spettacolari, patrimoni UNESCO, meraviglie naturali e, per concludere, il magico clima respirato nei mercatini di Natale del nord-centro Europa.

Gli obiettivi del progetto Erasmus+

Risultano pertanto pienamente raggiunti i tre obiettivi programmati dal piano Erasmus del liceo “Lombardo Radice”:

Obiettivo N.1: Innalzare le competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di lingue e DNL (Discipline Non Linguistiche) in ambito europeo ed interculturale, grazie allo scambio di buone pratiche e all’approccio all’utilizzo di metodologie più innovative, interattive, multimediali, lontane dalla classica lezione frontale ma ricche di spunti di riflessione, interazione tra i vari ambiti disciplinari e le varie culture.

Obiettivo N.2: Educare all’uso delle fonti energetiche rinnovabili, quali l’energia geotermica, in Sicilia, sfruttando le potenzialità dell’Etna e dell’arco vulcanico delle isole Eolie.

Al fine di perseguire un incremento della progettualità sostenibile aderendo al “Green Deal Europeo”, si vuole puntare ad un potenziamento delle specifiche competenze tecnico-professionali dei tre indirizzi del Liceo linguistico e delle Scienze Umane, grazie all’approfondimento sul campo dello studio delle fonti energetiche rinnovabili – in particolare l’energia geotermica – e delle placche tettoniche per la disciplina insegnata nel corso Cambridge International, IGCSE Geography e al quinto anno dei suddetti indirizzi.

Obiettivo N 3: Educare alla cittadinanza democratica e internazionale attraverso la mobilità studentesca e del personale scolastico

In accordo alla priorità n.4 del programma Erasmus+, tale obiettivo è fortemente legato al processo di internazionalizzazione dei curricola della nostra offerta formativa, di apertura interculturale del nostro Istituto, che mira a adottare metodologie didattiche sempre più innovative, allo scopo di innalzare il livello qualitativo dell’istruzione per tutti gli studenti, i docenti e il personale e apportare un contributo significativo alla società, al passo con quelli di altri paesi europei.

Il Liceo “Lombardo Radice” quindi conferma ancora una volta di meritare pienamente le prime posizioni nella recente classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli sulle migliori scuole superiori della provincia di Catania, rappresentando sempre più un punto di riferimento tra i licei Eu per i giovani etnei.