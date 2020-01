Erasmus+, mobilità individuale: scadenza 5 febbraio

Il 5 febbraio 2020, ore 12, è la scadenza per presentare domanda per la mobilità individuale Erasmus+ nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti

Per partecipare alle azioni previste, la candidatura deve essere trasmessa attraverso webform, moduli elettronici da compilare esclusivamente online.

In particolare, per quanto riguarda le scuole il modulo da compilare è:

KA101 – MOBILITA’ DELLO STAFF DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

WebForm valido per la candidatura 2020

I moduli di candidatura sono in inglese ma possono essere compilati in una delle lingue ufficiali dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+, quindi anche in italiano.

Per accedere al modulo di candidatura è necessario avere un account EU-LOGIN

Per tutte le azioni gestite dalle Agenzie nazionali è necessario inserire nel modulo di candidatura il codice OID (organisation Identity), il codice unico valido per tutte le candidature Erasmusplus, che si ottiene registrando l’organizzazione nella PIATTAFORMA ORS.

Le altre scadenze

L’altra data da tener presente per presentare le candidature è:

24 marzo 2020, ore 12: Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione.

I moduli sono:

KA201 – PARTENARIATI STRATEGICI ISTRUZIONE SCOLASTICA

WebForm valido per la candidatura 2020

Documenti da allegare alla candidatura: mandato e dichiarazione d’onore

KA229 – PARTENARIATI PER LO SCAMBIO TRA SCUOLE

WebForm valido per la candidatura 2020

Documenti da allegare alla candidatura: solo la Dichiarazione d’onore

