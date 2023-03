Erasmus+, Valditara annuncia 50 milioni di euro in più per la mobilità di studenti e docenti

Erasmus+, Valditara annuncia 50 milioni di euro in più per la mobilità...

“Stiamo lavorando per rafforzare la nuova programmazione Erasmus 2021/2027 con particolare attenzione alla mobilità di studenti e docenti e proprio la scorsa settimana a Bruxelles ho posto con la Commissaria europea la necessità di incrementare ulteriormente il programma Erasmus per gli studenti e per i docenti per scambiarsi opportunità formative, conoscenze, per arricchirsi, e ho trovato grande disponibilità“.

A dirlo, il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che intervenendo ad un convegno promosso da Fidae in cui sono stati presentati i risultati del progetto CreaSteam Erasmus+, ha così dichiarato: “È intenzione del Ministero dell’istruzione e del Merito – ha quindi annunciato Valditara- rafforzare il ricorso a scambi e potenziare con ulteriori risorse il programma Erasmus, a fronte delle richieste provenienti dalle scuole”.

Valditara ha poi aggiunto: “come ministero intendiamo aggiungere 50 milioni di euro all’anno per tre anni dal 2023 al 2026, ricordiamo che oggi il progetto Erasmus vale appena 39 milioni di euro, noi invece aggiungeremo 50 milioni all’anno e in secondo luogo, nell’ambito dell’investimento sulla Didattica integrata sarà possibile incentivare scambi ed esperienze all’estero per tutto il personale scolastico“.

Le proposte Erasmus+ per il 2023

A fine novembre la Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte per il Programma Erasmus+ per l’anno 2023.

L’invito comprende le seguenti azioni:

Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù

Attività di partecipazione dei giovani

DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione

Scambi virtuali nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù

Mobilità del personale nel settore dello sport

Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni

Partenariati per la cooperazione

Partenariati di piccola scala

Partenariati per l’eccellenza

Centri di eccellenza professionale

Azione Erasmus Mundus

Partenariati per l’innovazione

Alleanze per l’innovazione

Progetti orientati al futuro

sviluppo di capacità nei settori dell’istruzione superiore, dell’istruzione e formazione professionale, della gioventù e dello sport

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Azione chiave 3 – Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

European Youth Together

Azioni Jean Monnet

Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore

Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione.

Il bilancio totale destinato è stimato in 3.393,17 milioni di euro, di cui 2.980,70 milioni per l’istruzione e formazione.

Termini per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.

Documenti per Erasmus+ 2023

Invito a presentare proposte Erasmus+ 2023

Guida al Programma 2023

Programma di lavoro annuale 2023

Factsheet sul nuovo Programma Erasmus+ 2021- 2027