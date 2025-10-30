Esame di maturità 2026: Requisiti per l’ammissione agli esami finali

Con l’approvazione alla camera del disegno di legge di conversione del decreto n° 127 del 9 settembre del 2025 assume una modifica più stringente la procedura per l’ammissione agli esami di maturità dal 2026.

Ammissione agli esami di maturità

Le studentesse e gli studenti, dopo aver frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi d’istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, su delibera del consiglio di classe e a condizione di avere i seguenti requisiti:

• Aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

• Aver partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;

• Avere svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro

• Aver conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina

• Aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ammessi con diploma quadriennale

Sono ammessi agli esami di maturità le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale quadriennale di tecnico nei percorsi del sistema d’istruzione e formazione professionale.

Ammessi studentesse e studenti della penultima classe

A richiesta degli interessati sono ammessi a sostenere gli esami di maturità le studentesse e gli studenti che al termine della penultima classe del percorso quinquennale, nello scrutinio finale:

• Hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento;

• Hanno seguito un regolare corso di studi d’istruzione secondaria di secondo grado;

• Hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Ammessi con voto nel comportamento pari a sei decimi

Le studentesse e gli studenti che nello scrutinio finale dovessero aver conseguito una valutazione nel comportamento pari a sei decimi, su delibera del consiglio di classe, sono ammessi dopo aver avuto assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo.

Ammessi con voto inferiore a sei in una o più discipline

Sono ammessi, su motivata delibera del consiglio di classe, le studentesse e gli studenti che nello scrutinio finale dovessero aver conseguito una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline.

Non ammessi

Le studentesse e gli studenti nel caso dovessero riportare una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, su delibera del consiglio di classe, non sono ammessi all’esame di maturità conclusivo del percorso di studi.