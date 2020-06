Esame di Stato: era proprio il caso ?

Si stanno svolgendo gli esami di maturità e di licenza media.

Gli alunni stanno discutendo i loro elaborati da remoto (per gli studenti della scuola secondaria di I grado) e in presenza (per gli esami di maturità).

Si tratta di elaborati molto belli dal punto di vista grafico, ma poveri, spesso, dal punto di vista contenutistico.

A volte i collegamenti tra le varie discipline non hanno un collegamento logico e non sono frutto dell’originalità degli studenti.

Non sarebbe stato meglio risparmiare per quest’anno questa presentazione di elaborati soprattutto in un periodo scolastico per il secondo quadrimestre caratterizzato dalla DAD (Didattica a distanza).

In cui i docenti non hanno potuto direttamente seguire gli studenti, come avviene in presenza.

Mario Bocola