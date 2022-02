Esame di teoria della patente di guida: ecco com’è cambiato nel 2022

Alla fine del 2021, una circolare del Ministero dei Trasporti ha stabilito l’entrata in vigore di una nuova versione dell’esame di teoria della patente di guida.

È più facile? Oppure più difficile? In realtà la teoria della patente resta la stessa di prima. E anche i quiz dell’esame. Vediamo come cambia.

Da 40 A 30 Quiz

L’esame più temuto (e con più frequenza di respinti) cambia, ma solo nella modalità della prova: le domande sono 10 in meno, ovvero 30 invece di 40. Ma anche il tempo a disposizione diminuisce, passando da 30 a 20 minuti. E, ultimo ma non meno importante, con il quarto errore scatterà la bocciatura, dunque sono concessi al massimo 3 errori (e non più 4) per poter passare allo step successivo, ovvero l’esame di guida.

Restano inalterate, invece, le deroghe di tempo extra per i futuri conducenti affetti da DSA, che hanno a disposizione 40 minuti (e non 20) per completare i quiz della scheda d’esame.

La novità sull’esame di teoria della patente vale per le patenti A (conseguibile dai 16 anni) e B (dai 18 anni), che prevedono la stessa teoria e gli stessi quiz.

La modalità di esame

Ricapitolando: 30 domande, 20 minuti di tempo, 3 errori concessi per superare l’esame.

La modalità di esecuzione dell’esame della teoria, però, non cambia. Resta informatizzato, e vengono proposte 30 domande estratte in modo casuale a cui rispondere “vero” o “falso”.

I trucchi per superare l’esame

La brutta notizia per i più pigri è che non ci sono trucchi per superare l’esame di teoria senza essere preparati, ma in fondo non può che essere un bene: la sicurezza stradale prima di tutto.

Per avere buone probabilità di riuscita al primo colpo bisogna essere preparati, seguendo le lezioni a scuolaguida e studiando la teoria della patente. Ma il vero plus è quello di allenarsi online ai quiz patente: si tratta di schede informatizzate che simulano l’esame vero e proprio. Più se ne fanno, più saranno le possibilità di successo.

Gli argomenti della teoria

Il database ministeriale prevede oltre 7 mila domande, che possono essere suddivise in 25 argomenti che riportiamo di seguito:

Definizioni generali e doveri nell’uso della strada

Segnali di pericolo

Segnali di divieto

Segnali di obbligo

Segnali di precedenza

Segnaletica orizzontale e segni sugli ostacoli

Segnalazioni semaforiche e degli agenti del traffico

Segnali di indicazione

Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere

Pannelli integrativi dei segnali

Limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione

Distanza di sicurezza

Norme sulla circolazione dei veicoli

Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

Norme sul sorpasso

Fermata, sosta, arresto e partenza

Norme varie (ingombro della carreggiata, circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, trasporto di persone, pannelli sui veicoli, etc.)

Uso delle luci e dei dispositivi acustici, spie e simboli

Dispositivi di equipaggiamento, funzione ed uso: cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, casco protettivo e abbigliamento di sicurezza

Patenti di guida, sistema sanzionatorio, documenti di circolazione, obblighi verso agenti, uso di lenti e altri apparecchi

Incidenti stradali e comportamenti in caso di incidente

Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga, farmaci e primo soccorso

Responsabilità civile, penale e amministrativa, assicurazione r.c.a. e altre forme assicurative legate al veicolo

Limitazione dei consumi, rispetto dell’ambiente e inquinamento

Elementi costitutivi del veicolo, manutenzione ed uso, stabilità e tenuta di strada, comportamenti e cautele di guida

