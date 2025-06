Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione: tempi, requisiti d’ammissione, prove e certificazione finale

Gli esami finali del primo ciclo d’istruzione rappresentano la prova conclusiva del percorso di studio degli alunni e delle alunne che consente loro, di accedere alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale.

Quando si svolgono

Gli esami conclusivi del primo ciclo (ex scuola media), si volgono tra la fine delle lezioni e la fine del mese di giugno dell’anno di riferimento in date fissate da ogni singola scuola.

Requisiti per essere ammessi

Gli alunni e le alunne che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado sono ammessi a sostenere gli esami finali se hanno:

• Frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

• Partecipato alle prove INVALSI previste nelle discipline italiano, matematica e inglese;

• Conseguito un voto in condotta di almeno 6/10.

Non sono ammessi se hanno ricevuto:

• Sanzioni disciplinari;

• Un voto inferiore a 6/10 in condotta;

• Una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, nel qual caso il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo o ammetterlo comunque agli esami finali.

Consiglio di classe

Il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all’esame espresso in decimi.

Candidati privatisti

Gli alunni e le alunne che hanno svolto il loro percorso di studio privatamente sono ammessi a sostenere gli esami se hanno presentato regolare domanda, se hanno sostenuto le prove INVALSI.

Prove d’esame



I candidati ammessi a sostenere gli esami finali di fine ciclo sono chiamati a sostenere tre prive scritte e una prova orale.

• La prima prova scritta prevede la trattazione di un argomento predisposto dalla commissione volto ad accertare la padronanza e la comprensione della lingua italiana;

• La seconda prova scritta prevede una prova nella disciplina matematica e geometria, la prova mira ad accertare le competenze logico – matematiche;

• La terza prova scritta volta ad accertare le competenze acquisite, per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Prova orale

La prova orale, condotta collegialmente dalla commissione mira ad accertare e valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze descritte nel profilo finale dell’alunno, secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo e il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica. Per gli alunni iscritti ai percorsi musicali, il colloquio è integrato da una prova pratica di strumento.

Votazione finale

La votazione finale con cui è licenziato l’alunno è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L’esame è superato se il voto finale è pari almeno a 6/10. La commissione può con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale. Il voto finale è riportato sul diploma.

Certificazione delle competenze

Superato l’esame finale agli alunni è rilasciata una certificazione delle competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, nella quale si attesta la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.