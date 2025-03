I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento quest’anno diventano requisito di ammissione agli esami di Stato sia per i candidati interni sia per i candidati esterni, ma per questi ultimi e per i candidati interni che sono stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso a seguito di esame di idoneità vi sono alcune novità apportate dal D.M. 226/2024. Una guida per mettere a fuoco gli adempimenti del Dirigente scolastico.

SCARICA LA GUIDA