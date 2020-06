Esami terza media, la connessione non funziona: il docente va a casa dell’alunna e le presta il cellulare

Esami terza media, la connessione non funziona: il docente va a...

Se gli esami di maturità sono iniziati n presenza, quelli di terza media si svolgono a distanza. E per alcuni alunni ci sono gli stessi problemi riscontrati durante la didattica online.

Difficoltà ad accedere alla rete, ad usare con regolarità il pc, perché magari in casa ce n’è solo uno e gli studenti sono due o tre.

Una situazione particolare si è verificata a Roma. Un’alunna 14enne non riusciva a connettersi per svolgere l’esame. Alla fine è stato il docente di educazione fisica a prendere in mano la situazione: ha preso la macchina ed è partito con una collega da Garbatella fino ad Acilia, sul litorale capitolino dove risiede la studentessa. La ragazzina è scesa e dal bar sotto casa, con il cellulare del docente, ha potuto discute il suo elaborato.

Una storia a lieto fine che dimostra tutte le difficoltà che docenti e alunni hanno dovuto affrontare in questi mesi.